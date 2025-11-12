Juan Pablo Vega Arriaga, propietario de la empresa Naviera Integral, es señalado debido a que su empresa habría participado en actividades relacionadas al huachicol fiscal.

De acuerdo con la información, barcos de Naviera Integral habrían revisados por personal de la Marina, debido a que fueron encontrados pasando combustible a otras embarcaciones.

Pero, ¿quién es Juan Pablo Vega Arriaga? Esto sabemos acerca del propietario de la compañía marítima Naviera Integral.

Juan Pablo Vega Arriaga, propietario de Naviera Integral (Tomada de X)

¿Quién es Juan Pablo Vega Arriaga?

Originario de Jalapa, Veracruz, Juan Pablo Vega Arriaga es un exfuncionario mexicano y actual empresario dueño de la empresa Naviera Integral.

Ha dedicado más de 25 años a los negocios marítimos, logrando importantes acuerdos, entre ellos con Pemex, para fortalecer el transporte de combustible.

¿Qué edad tiene Juan Pablo Vega Arriaga?

Juan Pablo Vega Arriaga nació el 13 de Diciembre de 1954, por lo que se encuentra a pocas semanas de cumplir 71 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Pablo Vega Arriaga?

Información señala que Juan Pablo Vega Arriaga sí estaría casado; sin embargo, mantiene su vida personal privada.

Juan Pablo Vega Arriaga, propietario de Naviera Integral (Tomada de X)

¿Qué signo zodiacal es Juan Pablo Vega Arriaga?

Juan Pablo Vega Arriaga nació un 13 de diciembre, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Juan Pablo Vega Arriaga?

Se desconoce si el empresario Juan Pablo Vega Arriaga tiene hijos.

¿Qué estudió Juan Pablo Vega Arriaga?

Juan Pablo Vega Arriaga cuenta con la Licenciatura en Administración de Empresas.

Juan Pablo Vega Arriaga, propietario de Naviera Integral (Tomada de X)

¿En qué ha trabajado Juan Pablo Vega Arriaga?

Juan Pablo Vega Arriaga se ha desempeñado dentro del ámbito privado y público, destacando como:

Fundador de la empresa Naviera Integral

Presidente del Consejo Nacional Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (CAMEINTRAM)

Consulado de México en los Países Bajos

Juan Pablo Vega Arriaga, propietario de Naviera Integral (Tomada de X)

Juan Pablo Vega Arriaga, propietario de Naviera Integral, estaría siendo investigando por huachicol fiscal

El empresario mexicano, Juan Pablo Vega Arriaga, estaría siendo investigando por el caso de huachicol fiscal.

La información señala barcos de Naviera Integral, propiedad de Juan Pablo Vega Arriaga, habrían transportado miles de litros de combustible, de los cuales no logró acreditar su procedencia.

Esta situación habría ocurrido en diversas ocasiones, por lo que Naviera Integral estaría siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).