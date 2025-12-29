La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno compartió en comunicado que fueron sancionadas cuatro empresas por información falsa en contratos públicos de servicio de agua y software:

Constructora Rusva, S.A. de C.V.

B&G Construcción y Rehabilitación de Redes S.A. de C.V.

Eyasa, S. de R.L. de C.V.

Mustache Software, S.A. de C.V.

De momento, ninguna de las cuatro empresas se ha pronunciado sobre las sanciones de la Secretaría Anticorrupción que ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación hoy lunes 29 de diciembre.

Secretaría Anticorrupción sanciona a cuatro empresas por irregularidades en contratos públicos

Mediante comunicado, la Secretaría Anticorrupción dio a conocer que cuatro empresas las cuales incurrieron en dar información falsa en contratos o licitaciones referente a servicios de agua o software.

Acorde con la explicación de la Secretaría Anticorrupción, las empresas presentaron irregularidades en los siguientes contratos de agua:

Constructora Rusva: Rehabilitación del sistema de agua potable para la localidad de Boshi Chiquito, Acambay

B&G: CAEM-DGIG-PROAGUA-043-24-CS, para la “Perforación, desarrollo y aforo de pozo profundo en la colonia 10 de junio” de Santiago Teyahualco, Tultepec, Estado de México

Eyasa: “Diagnóstico para determinar la factibilidad técnica, económica y social para la construcción de sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia y tecnología de tratamiento primario y ecotécnicas en zonas rurales”

Mustache Software: en su participación de la licitación LA-06-HJY-006JY001-N53-2023, “Servicio de desarrollo y procesamiento de sistemas en la modalidad de fábrica de software”

La Secretaría Anticorrupción señala que las empresas fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que no podrán celebrar ningún contrato con el gobierno.

Secretaría Anticorrupción sanciona a cuatro empresas por irregularidades en contratos (Captura de pantalla)

La Secretaría Anticorrupción impuso las siguientes sanciones a las cuatro empresas

Acorde con la Secretaría Anticorrupción, las empresas fueron notificadas de las sanciones entre el 17 y el 19 de diciembre de 2025; sin embargo, las mismas fueron publicadas en el DOF hoy lunes 29 de diciembre.

Explicó que la Constructora Rusva y B&G Construcción y Rehabilitación de Redes pagarán 977 mil 130 pesos de multa e inhabilitación de un año con seis meses cada una.

Por su parte, Eyasa será inhabilitada durante un año con tres meses más una multa de 814 mil 275 pesos.

Referente a Mustache Software, será el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional quienes sancionaron a dicha empresa con un pago de 155 mil 610 pesos y la inhabilitación de 3 meses.