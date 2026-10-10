A continuación te compartimos la información de los sismos detectados hoy sábado 10 de octubre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La información que comparte el organismo permite conocer datos como el epicentro y la magnitud de los temblores registrados dentro del territorio nacional.

Temblor hoy Tabasco: sismo de magnitud 4.2 sacude el sureste de Parrilla

Un sismo de magnitud 4.2 se registró durante la madrugada de hoy sábado 10 de octubre de 2026 a las 01:47 horas en Tabasco.

El Servicio Sismológico Nacional indicó que el epicentro tuvo lugar a 15 kilómetros al noreste del municipio de Parrilla.

Adicional, precisó que el temblor en el estado de Tabasco contó con las siguientes coordenadas:

Latitud: 17.78

Longitud: -92.87

Profundidad: 8 km

Aunque este sismo no superó los límites ni activó la alerta sísmica, Protección Civil emitió algunas recomendaciones a seguir para evitar riesgos durante un temblor:

Contar con una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Suspende de inmediato el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos

Define puntos de reunión para ti y tu familia

Recuerda siempre que es primordial mantener la calma durante un sismo, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres como marcos o estructuras de soporte.