Dos sismos sacudieron la madrugada del miércoles 14 de octubre de 2026 el suroeste de México, al registrarse en el estado de Chiapas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el primer temblor se registró a las 01:13 horas, mientras que el segundo sismo ocurrió a las 01:30 horas de la madrugada.

Temblor hoy Chiapas: Sismo de magnitud 4.1 sacude el suroeste de Huixtla

Un sismo de magnitud 4.1 se registró hoy 14 de octubre de 2026 a las 01:13 horas en Chiapas.

El epicentro se localizó a 33 kilómetros al suroeste de Huixtla, según el Servicio Sismológico Nacional.

Asimismo, informó que el temblor en Chiapas contó con las siguientes coordenadas:

Latitud: 15.01

Longitud: -92.75

Profundidad: 89 km

Autoridades de Chiapas no reportaron daños por este sismo, por lo que no fue necesario realizar recorridos de vigilancia en la zona del epicentro.

Sismo hoy miércoles 14 de octubre de 2026 en México (SSN)

Temblor hoy Chiapas: Sismo de magnitud 4.1 sacude el sureste de Mapastepec

Un segundo sismo de magnitud 4.1 se registró hoy 14 de octubre de 2026 a las 01:30 horas en Chiapas, con epicentro a 156 kilómetros al sureste de Mapastepec.

El Servicio Sismológico Nacional precisó que el temblor en Chiapas contó con las siguientes coordenadas:

Latitud: 14.30

Longitud: -93.75

Profundidad: 9 km

Protección Civil Chiaspas no recibió reporte de posibles afectaciones, por lo que se descartó aplicar medidas para prevención de algún riesgo.

Debido a que ambos sismos no superaron los niveles de riesgo, estos no ameritaron la activación de la alerta sísmica tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el área metropolitana.