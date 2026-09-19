Tras el Segundo Simulacro Nacional 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, anunció que el próximo año se realizarán tres simulacros de sismo en la capital.

En conferencia de prensa, Clara Brugada dijo que los simulacros de sismo programados en la CDMX en 2027 forman parte de las acciones para fortalecer la prevención ante una emergencia real.

CDMX prepara tres simulacros de sismo en la CDMX para 2027; Brugada revela fechas aproximadas

Durante una conferencia posterior al Segundo Simulacro Nacional 2026, Brugada explicó que el primer ejercicio del próximo año se llevará a cabo durante los primeros meses y tendrá un alcance metropolitano.

Los otros dos simulacros previstos para 2027 se realizarán como parte de los ejercicios de carácter nacional, en coordinación con el Gobierno de México. Se espera que uno sea el 19 de septiembre.

CDMX prepara tres simulacros de sismo en la CDMX para 2027; Brugada revela fechas aproximadas (@ClaraBrugadaM / X )

Asimismo, Clara Brugada adelantó que los simulacros de 2027 se fortalecerán con el uso de herramientas tecnológicas por parte de los servidores públicos asignados a los 102 cuadrantes de la CDMX.

De acuerdo con lo explicado por Brugada, esta estrategia permitirá mejorar la coordinación de los funcionarios encargados de realizar labores de verificación y reporte durante los simulacros.

Con la programación de tres simulacros para 2027, el gobierno de CDMX busca mantener la preparación de autoridades y ciudadanía, además de detectar áreas de oportunidad en los mecanismos de respuesta.