En esta nota te compartimos los sismos detectados hoy viernes 9 de octubre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional.

La información compartida por el organismo permite conocer el epicentro y magnitud de los últimos temblores registrados dentro del territorio nacional.

Sismo hoy viernes 9 de octubre de 2026 en México

Hasta las 04:00 horas, el SSN no compartió datos sobre algún sismo detectado en México hoy viernes 9 de octubre.

No obstante, este hecho no significa que no se haya registrado un sismo en territorio nacional, sino que existe la posibilidad de que la intensidad del temblor pudo ser menor a 2.0 de magnitud.

Por tanto, la información de estos temblores se procesa y puede darse a conocer más tarde una vez que haya sido recopilada en su totalidad.

Sismo hoy viernes 9 de octubre de 2026 en México (SSN)

Aunque el Servicio Sismológico Nacional no compartió detalles de un sismo durante la madrugada de hoy viernes 9 de octubre, es de suma importancia tener presentes las recomendaciones de Protección Civil en caso de temblor:

Tener una mochila de emergencia que cuente con un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Cerrar de inmediato el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos

Define puntos de encuentro para ti y tu familia

Recuerda siempre que es importante mantener la calma en un sismo, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres.