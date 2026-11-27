Antígona Segura, astrobióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), revivió denuncias por acoso que presentara contra el químico Luis Manuel Guerra en Radio Centro.

Luego de la polémica que envuelve a la emisora, la investigadora hizo públicos los señalamientos por agresión sexual y laboral sufridos a finales de la década los 90’s durante su participación en la estación Radio Red.

Antígona Segura exige una disculpa de Radio Centro tras ignorar denuncias contra Luis Manuel Guerra

En su cuenta de X, Antígona Segura relató las situaciones de acoso y agresiones sexuales cometidas en su contra por parte de Luis Manuel Guerra en Radio Centro.

Señaló que la violencia comenzó con tocamientos no consentidos y escaló hacia amenazas en viajes de trabajo, donde el conductor incurrió en conductas inapropiadas.

Segura indicó que su negativa ante las insinuaciones desató un acoso profesional sistemático mediante interrupciones al aire, la omisión de su presencia en la mesa de trabajo y la reducción deliberada de sus intervenciones radiofónicas.

Pese a denunciar la situación ante la gerencia en 1999, la directiva de Grupo Radio Centro desestimó la gravedad del caso, limitándose a una amonestación privada hacia Luis Manuel Guerra.

Antígona Segura revive denuncias por acoso contra Luis Manuel Guerra en Radio Centro (Captura)

Debido a esta situación y ante la negativa para despedir al conductor, obligó a la científica a presentar su renuncia a Radio Centro.

Antígona Segura denunció que el medio de comunicación protegió de manera reiterada a su agresor, ignorando denuncias previas e incumpliendo su deber de resguardar a sus colaboradoras.

Ante esta situación, la investigadora exigió a Grupo Radio Centro la emisión de una disculpa pública formal y el establecimiento de medidas institucionales para evitar la protección sistemática de agresores en el gremio.

Asimismo, recriminó la postura del consorcio corporativo al carecer de acciones efectivas que garanticen la dignidad e integridad de las trabajadoras en los medios de información.