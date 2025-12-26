Lorena Villavicencio Ayala es una política mexicana afiliada a Morena, reconocida por su activismo en favor de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la protección de niñas, niños y adolescentes.

En 2017 fundó y presidió la asociación civil Mujeres de Hierro, además de participar activamente en organizaciones enfocadas en diversidad, inclusión y justicia social. Actualmente se desempeña como titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

¿Quién es Lorena Villavicencio Ayala?

Lorena Villavicencio Ayala inició su trayectoria política en febrero de 1997 al integrarse a la Corriente Democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Desde entonces ha desarrollado una carrera vinculada al activismo social y la labor legislativa, con énfasis en la agenda feminista y de derechos humanos.

Durante su paso por el Congreso impulsó diversas iniciativas legislativas, entre las que destacan la despenalización de la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, la tipificación del feminicidio como delito grave, la atención psicológica integral a víctimas de violencia sexual y propuestas para la protección de derechos de las trabajadoras del hogar. También presentó iniciativas orientadas a la atención de menores de edad vinculados a contextos de delincuencia organizada.

¿Qué edad tiene Lorena Villavicencio Ayala?

Lorena Villavicencio Ayala nació el 12 de junio de 1964, por lo que en 2025 tiene 61 años.

¿Lorena Villavicencio Ayala tiene pareja?

La funcionaria ha mantenido su vida personal en el ámbito privado, por lo que no ha hecho pública información sobre una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Lorena Villavicencio Ayala?

Nacida el 12 de junio, Lorena Villavicencio Ayala es Géminis, signo de aire asociado con la comunicación, la adaptabilidad y el pensamiento crítico.

¿Lorena Villavicencio Ayala tiene hijos?

Lorena Villavicencio Ayala no ha realizado declaraciones públicas sobre hijos; sin embargo, ha mostrado interés en temas de maternidad y crianza, participando en espacios como el Foro Nacional de Lactancia Materna.

¿Qué estudió Lorena Villavicencio Ayala?

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con diplomados en política comparada, lo que ha fortalecido su perfil legislativo y de análisis público.

¿En qué ha trabajado Lorena Villavicencio Ayala?

Lorena Villavicencio Ayala cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito político y legislativo, tanto en el PRD como en Morena. Entre sus cargos destacan: