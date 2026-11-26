Ximena Santaolalla denunció públicamente a su expadrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, por haber sufrido abuso sexual infantil de manera reiterada.

A pesar de la gravedad de los señalamientos y de haber recibido apoyo institucional por parte de Claudia Sheinbaum, la escritora todavía no ha tomado la decisión de interponer una demanda penal.

Mira, a mí lo que más me interesa en este momento es hablar del tema y que se abra la conversación (...) que esto impacte en legislación, en programas. Eso es lo que a mí me importa, que ya no haya impunidad. Si eventualmente una denuncia mía puede ayudar a eso, pues la haré. Ximena Santaolalla, escritora

No obstante, tiene programada una reunión con Bertha Alcalde y la fiscal de género para evaluar las diferentes opciones legales disponibles.

El objetivo principal de Ximena Santaolalla es generar conciencia social, impulsar la legislación adecuada y combatir esta problemática antes de centrarse en un proceso judicial individual.

Ximena Santaolalla podría interponer una denuncia contra Francisco Aguirre

La postura de Ximena Santaolalla respecto a denunciar penalmente a su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, se centra en el objetivo de erradicar la impunidad y generar un impacto estructural más allá de su caso personal.

En entrevista con Carmen Aristegui, Ximena Santaolalla aclaró que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre interponer una nueva denuncia formal en México.

Sin embargo, afirmó expresamente que si presentar la denuncia ayuda a abrir la conversación pública, generar leyes y crear programas de prevención contra el abuso sexual infantil, está dispuesta a hacerlo.

Para evaluar las vías jurídicas disponibles, aceptó reunirse con la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, y la coordinadora de género, precisando que se trata de un encuentro informativo antes de tomar cualquier determinación.

Ximena Santaolalla cuenta con la oferta de solidaridad y apoyo institucional de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien puso a su disposición el acompañamiento del Gobierno federal y de la Secretaría de las Mujeres en caso de que decida proceder legalmente.

Enfatizó que “el silencio equivale a impunidad” y cuestionó la falta de resultados del sistema de justicia.

Ximena Santaolalla busca un cambio sistémico frente al abuso sexual infantil en México

Ximena Santaolalla expresó que su objetivo principal va mucho más allá de una acción legal individual; busca un cambio sistémico, legislativo e institucional frente al abuso sexual infantil en México.

Decidí hacer público su nombre, porque el silencio sí genera impunidad. No estoy cargándole la responsabilidad a las víctimas, pero yo sí me siento responsable y me siento mal de seguir callada porque pienso que estamos todos haciendo lo mismo: protegiéndolo a él. Ximena Santaolalla, escritora

Considera que el silencio es la base de la impunidad. Al nombrar públicamente a su presunto agresor, realiza lo que define como un acto político para trasladarle la vergüenza y las consecuencias al responsable.

Por eso decidí, como un acto político, decir su nombre y apellidos y decir: mira, aquí te regreso tanto la vergüenza como las consecuencias y tú hazte cargo de ellas. Ximena Santaolalla, escritora

Ximena Santaolalla, escritora. (Especial)

Ximena Santaolalla exigió que los modelos de prevención no depositen la responsabilidad de cuidarse en las niñas y niños, sino en los adultos, escuelas e instituciones, capacitándolos para identificar señales de riesgo.

Tenemos que ser los responsables los adultos de reconocer las señales y de ayudar a los niños. Ximena Santaolalla, escritora

Señaló que actualmente solo el 1% de las denuncias por violencia sexual contra menores en México concluyen en una sentencia condenatoria, por lo que busca que las autoridades retomen carpetas de investigación para que los delitos no queden sin castigo.