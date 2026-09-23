El senador Enrique Inzunza confirmó que hoy se discute en la Cámara de Senadores por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, la reforma propuesta por Claudia Sheinbaum a los artículos 82, 116 y 122.

Instalado en el senado, Inzunza externó que apoyará “sin reserva” la reforma propuesta por Claudia Sheinbaum, para “afianzar” la soberanía nacional.

Enrique Inzunza apoyará las reformas constitucionales de Claudia Sheinbaum sobre la doble nacionalidad

Inzunza volvió al senado y retomó sus labores enlistó las sesiones ordinarias que habrá hoy 23 de septiembre de 2026, en la Cámara de Senadores, incluyendo la de las reformas a la Constitución Política enviada por la presidenta de México.

El senador externó que esta reforma a los artículos 82, 116 y 122 será tomada por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, con quiénes se pondrá a discusión lo propuesto por Claudia Sheinbaum.

Ante ello y por la importancia que tienen estas reformas a la Constitución, Enrique Inzunza confirmó su aprobación acusando que “sin reserva alguna” votará a favor de estas.

Inzunza externó que esta será la forma de “afianzar” la soberanía nacional que ha sido símbolo de lucha entre personajes históricos, incluyendo -a su perspectiva- a Andrés Manuel López Obrador.

El senador también mencionó que esta sesión se llevará a cabo a las 4:00 pm de hoy, esto tras el envío que hizo la Cámara de Diputados sobre las reformas propuestas a la Constitución.