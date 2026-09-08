Enrique Inzunza dejará la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República, luego de separarse de la bancada de Morena y convertirse en legislador sin grupo parlamentario.

Durante un breve encuentro con los medios, Ignacio Mier confirmó que Enrique Inzunza será removido de la Comisión de Estudios Legislativos, aunque no dio un nombre de quién podría sustituirlo.

Enrique Inzunza será removido de presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos

Tras permanecer fuera de los trabajos legislativos, Enrique Inzunza regresó al Senado y anunció formalmente su salida de la bancada de Morena para desempeñarse como legislador sin partido.

Enrique Inzunza será removido de presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos (Cuartoscuro / José Betanzos Zárate )

La salida de Enrique Inzunza abrió la disputa por una de las comisiones consideradas estratégicas dentro del Senado, debido al papel que desempeña en el análisis y dictaminación de distintas reformas legislativas.

Dado que Inzunza ya no pertenece a Morena, el grupo parlamentario tendrá que definir quién será el nuevo presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, pues le pertenece por su distribución en el Senado.

Cabe mencionar que, pese a su salida de la bancada de Morena, Enrique Inzunza dijo que seguiría votando en favor del grupo parlamentario. El partido decidió removerlo de la presidencia de Estudios Legislativos.

La oposición ha cuestionado la salida del senador Enrique Inzunza al decir que es una total simulación, pues no habrá una separación real de la bancada de Morena.