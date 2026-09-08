La bancada de Morena en el Senado de la República dejó fuera a Enrique Inzunza de manera oficial.

El senador Ignacio Mier, coordinador de senadores de Morena, pidió al presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martinez, que se notifique al Pleno en la sesión de este 8 de septiembre que Inzunza deja de pertenecer al grupo parlamentario morenista.

La instrucción de Ignacio Mier señala que la oficialización de la salida de Enrique Inzunza va en relación al anuncio que hizo el propio senador de Sinaloa el 26 de agosto.

Enrique Inzunza deja la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos por salir Morena

Previamente a conocerse el documento por el que Enrique Inzunza queda fuera de la bancada de Morena, Ignacio Mier dijo a medios de comunicación que se daría cumplimiento estricto a lo que establece el reglamento.

Ello incluye la salida de Enrique Inzunza de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado.

De acuerdo con el reglamento, las presidencias de Comisiones y otras designaciones tienen que ver con la distribución y tamaño de cada grupo parlamentario.

“No (ya no va a presidir la Comisión), le vamos a dar cumplimiento estricto a lo que establece el Reglamento. Los senadores que no tienen un grupo parlamentario, es un tema que le compete, exclusivamente la designación y distribución, por el peso que tienen cada uno de los grupos en el Senado, definir sus presidencias y, en el caso del Grupo Parlamentario de Morena, vamos a hacer la reasignación” Ignacio Miero. Coordinador Senadores Morena

Morena en el Senado hará redistribución de Comisiones a finales de septiembre

El Senado hará una reasignación de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos pero quedará a cargo de un integrante de Morena.

Ignacio Mier detalló que la definición será alrededor de la cuarta semana de septiembre ante las licencias solicitadas por senadores de Morena que buscan candidaturas.