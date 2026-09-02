Alejandro Moreno, senador y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), comparó a Enrique Inzunza con el narcotraficante Pablo Escobar al decir que también “era legislador”.

“Es hasta de risa… terrible, grotesco, ustedes saben que en los 80s el capo de capos en Colombia, Pablo Escobar, estaba en el Congreso, era congresista, era parte de la Legislatura y se sentaba ahí. No podemos permitir eso, hay señalamientos… lo que sucedió en el estado de Sinaloa no es un hecho aislado…” Alejandro Moreno. PRI

Alejandro Moreno protestó contra el regreso de Enrique Inzunza como senador en el marco del inicio de periodo ordinario de sesiones que arrancó el 1 de septiembre con la entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Enrique Inzunza regresó al Senado como legislador sin grupo parlamentario luego de ausentarse por más de cuatro meses.

Alejandro Moreno aseguró que seguirá denunciando alianza entre criminales y políticos

Alejandro Moreno dijo que no se debe permitir que nuevamente se amedrente a competidores en elecciones como ocurrió en Sinaloa.

Recordó que en las elecciones de 2021 hubo candidatos levantados, así como integrantes de sus equipos y familiares, y los responsables fueron personas del crimen organizado en referencia al Cártel de Sinaloa.

Señaló que son una estructura criminal que se tiene que seguir denunciado de manera determinante y sin miedo, como lo ha hecho ante organismos internacionales.

Enrique Inzunza regresa al Senado y señala “embestida política”

Enrique Inzunza ha insistido en una embestida política en sus contra por parte de una oficina de Estados Unidos, luego de que el 29 de abril pasado se emitiera una petición de detención con fines de extradición.

En la lista de 10 personas solicitadas no solo se encuentra Enrique Inzunza sino el gobernador de de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.