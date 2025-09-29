El domingo 28 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX) logró obtener una nueva orden de aprehensión en contra del empresario Simón Levy.

Ante la nueva orden de captura por la que incluso se reactivó la ficha roja de Interpol en su contra, el ex funcionario ha compartido diversos mensajes con los que buscaría defenderse.

Muy a su estilo, en sus mensajes para defenderse de las críticas por la nueva orden de aprehensión, Simón Levy lanzó varias acusaciones en contra de diversas figuras políticas.

Simón Levy enfrenta nueva orden de aprehensión (Yazmín Betancourt)

Simón Levy responde con acusaciones a nueva orden de aprehensión

Luego de la nueva orden de aprehensión que la FGJ de la CDMX obtuvo en contra de Simón Levy, el empresario se defiende de las críticas con una andanada de mensajes en sus redes sociales.

Lo anterior debido a que como suele hacer, el ex funcionario ha compartido distintas publicaciones en su cuenta de X, en las que ha repartido acusaciones en contra de distintas figuras.

Sin embargo, la mayoría de los señalamientos que ha lanzado Simón Levy, han sido en contra del vocero de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila.

Así ha ocurrido debido a que Simón Levy asevera que el legislador federal tiene problemas migratorios ante el gobierno de Estados Unidos, donde afirma, hay investigaciones en su contra por varios delitos.

Simón Levy lanza acusaciones ante nueva orden de aprehensión (@SimonLevyMx/X)

En específico, el empresario sostiene que Arturo Ávila no cuenta con visa de Estados Unidos debido a que es investigado por supuestas actividades de narcotráfico y tráfico ilegal de armamento militar.

Ante las acusaciones, el diputado de Morena rechaza las versiones, pese a lo cual Simón Levy insiste en que el legislador no tiene visa de Estados Unidos, por lo que incluso le ha lanzado varios retos.

Simón Levy afirma que nueva orden de aprehensión es falsa e ilegal

Al defenderse de las críticas por la nueva orden de aprehensión, Simón Levy ha lanzado distintas acusaciones contra Arturo Ávila y afirma que la nueva orden de aprehensión en su contra es falsa.

Dado que la orden de captura en su contra, que fue obtenida por la FGJ de la CDMX se filtró en redes sociales, Simón Levy ha sostenido también que se trata de un recurso “ilegal”.

Sin embargo, se debe destacar que si bien Simón Levy busca desestimar la nueva orden de aprehensión al asegurar que es por un caso que ya ganó, el nuevo recurso se basa en una resolución distinta.

La FGJ CDMX ha explicado que el caso es por el incumplimiento del convenio de mediación y a nuevas evidencias en el caso de responsabilidad de los directores responsables de obra del que se le acusa.

En torno a ello, en la misma orden de aprehensión las autoridades judiciales de la CDMX, indican que se resolvió desechar un amparo de Simón Levy y se le imputan estos delitos:

Responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsables

Daño patrimonial

Agresiones

Allanamiento