Simón Levy enfrenta nueva orden de aprehensión e Interpol reactivó su ficha roja.

El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) confirmó una orden de aprehensión en contra del ex funcionario por el delito de responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsables.

Con este fallo de las autoridades judiciales de la CDMX, se deshecha el amparo que había interpuesto Simón Levy.

Orden de aprehensión contra Simón Levy (Especial)

Simón Levy enfrenta nueva orden de aprehensión por daño patrimonial y otros delitos

De acuerdo con la nueva orden de aprehensión en contra de Simón Levy, enfrenta otros delitos además de la responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsables, como:

Daño patrimonial

Agresiones

Allanamiento

Estos ocurren tras la causa penal 02565/2020 iniciada por la denuncia de Emma Yolanda, tras daño a un inmueble en Polanco en la CDMX.

Además, sustenta que con videos y audios que son públicos se ha podido demostrar la conducta violenta de parte de Simón Levy.

Por su parte, el juez Víctor García Robles, de la Unidad de Gestión Judicial Ocho, ratificó la orden de aprehensión en contra de Simón Levy, la cual tiene un alcance en todo el país.

El amparo que había metido Simón Levy fue desechado al ser considerado como improcedente.

Con esta última determinación para desechar el amparo de Simón Levy, deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida, quedando expedita la facultad de las autoridades responsables para ejecutar la orden de aprehensión en contra de Simón Levy.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) notificó que la ficha roja contra Simón Levy se encuentra plenamente vigente y reactivada, lo que permite su localización en más de 190 países.

Por el momento, se sabe que Simón Levy está fuera de México.