Simón Levy enfrenta una nueva acusación, debido a que un adulto mayor compartió un video en redes sociales, en el que denunció al empresario por una estafa de 60 mil pesos.

A tan solo un día de que se reveló que se emitió una ficha roja en contra de Simón Levy por el caso de agresión e intimidación contra una mujer en 2019, surgió un nuevo señalamiento.

Se trata de un adulto mayor quien denunció que el empresario lo estafó con 60 mil pesos por una reparación en un elevador en un edificio de Polanco en la Ciudad de México (CDMX).

Simón Levy (Moisés Pablo Nava)

Simón Levy en más problemas: Adulto mayor denuncia estafa de 60 mil pesos

Además de la ficha roja que se giró en su contra por el delito de daño doloso a la propiedad, Simón Levy fue denunciado ahora por un adulto mayor que lo acusa de estafarlo con 60 mil pesos.

Así lo lo acusa el afectado por medio de un video que circula en redes sociales, en el cual el adulto mayor narra la forma en la que el empresario y ex funcionario público lo estafó.

En torno a ello, el hombre de la tercera edad que dice llamarse Mario Velázquez, explicó que tiempo atrás, Simón Levy lo contrató para llevar a cabo la reparación de un elevador montacohes.

En su narración, el afectado detalló que la reparación se realizó en un edificio que se ubica sobre la calle de Hegel en la esquina con Campos Elíseos, en la colonia Polanco de la CDMX.

Tras aseverar que en dicho edificio vive Simón Levy, el hombre resaltó que una vez que terminó con el trabajo de reparación del elevador, el empresario simuló pagarle vía PayPal.

No obstante, aseveró que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de depósito o pago por el trabajo que ejecutó, motivo por el cual sentenció, Simón Levy le debe 60 mil pesos.

Finalmente, en su denuncia por la estafa en el edificio de Polanco que sufrió, Mario Velázquez advirtió que “Simón Levy no es la persona que dice ser en redes”, pues lo defraudó y le debe 60 mil pesos.

Simon Levy estafó a un señor de la tercera edad le debe 60 mil pesos, nos ayudas con un rt @AlbertoEscorcia ya que @SimonLevyMx nos bloquea para impedir que salga la verdad pic.twitter.com/L07T15M9n3 — Catrín Norteño (@catrin_norteno) August 20, 2025

Simón Levy: Emiten ficha roja por agresión de 2019

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Interpol emitió ficha roja contra Simón Levy, ex funcionario federal, por presunto fraude y daño doloso a propiedad en la CDMX.

La orden deriva de una denuncia presentada en 2019 por Emma Yolanda Santos, quien acusó a Simón Levy de incumplir un convenio de construcción en un inmueble en Campos Elíseos, Polanco.

El caso escaló tras difundirse un video en 2021, en el que Simón Levy aparece pateando una puerta y profiriendo fuertes amenazas, hechos por los que se activaron 2 órdenes de aprehensión locales.

Cabe resaltar que la ficha roja busca facilitar su detención en el extranjero y no equivale a una orden de arresto internacional, aunque sí permite iniciar un proceso de extradición si es localizado.

Por la orden, Simón Levy indicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos habría eliminado registros adversos y asegura que sus derechos humanos están siendo protegidos desde California.

De forma paralela, la FGR mantiene abierta la investigación, mientras Emma Yolanda Santos exige más de 1.4 millones de dólares por daños, incumplimientos y amenazas vinculadas al conflicto inmobiliario.