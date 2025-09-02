El empresario y supuesto analista Simón Levy, pidió “perdón” por ayudar al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a ganar las elecciones 2018 pues, según dijo, le aportó casi un millón de votos.

El mensaje fue difundido en las redes sociales de Simón Levy, ayer 1 de septiembre, en la misma fecha en la que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su primer informe de gobierno, y la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rindió protesta en el Senado por sus funciones.

Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado en distintas ocasiones la mala reputación de Simón Levy, quien se ha autodenominado como asesor del gobierno de Estados Unidos, y ha señalado que funcionarios de Morena son investigados por el Departamento de Justicia de dicho país.

Además, el 19 de agosto, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) dio a conocer que emitió una ficha roja para lograr la captura de Simón Levy, información que fue confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Simón Levy se culpa por apoyar a AMLO en las elecciones 2018 y pide perdón; “cometí un grave error”

Ayer 1 de septiembre, Simón Levy dijo sentir culpa de haber apoyado AMLO para ganar la presidencia en las elecciones 2018, por lo que pidió perdón a la ciudadanía por sus acciones.

“Nuevamente quiero ofrecerte perdón mexicano”, expresó el supuesto analista en su cuenta de X, donde también dijo ser culpable de haber aportado cerca de un millón de votos a la candidatura de López Obrador, entonces compuesta por los partidos Morena, PTV y PVEM.

!Por mi culpa, más de 200 mil adultos y casi medio millón de jóvenes votó en 2018 por Andrés Manuel López Obrador". Simón Levy

“Cometí un grave error porque hice todo lo necesario para que ganara”, agregó el empresario, y además volvió a acusar a la denominada Cuarta Transformación, sin pruebas de por medio, de encabezar un narcogobierno.

"Con esa misma fuerza, voy a quitar su narcorégimen“. Simón Levy

Claudia Sheinbaum vuelve a señalar la mala reputación de Simón Levy; lo considera aspirante a agente de la DEA

El 11 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a señalar la mala reputación de Simón Levy, luego de sus falsas afirmaciones respecto a Morena en sus redes sociales.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria federal señaló a Simón Levy como un aspirante a agente de la DEA, pero pidió no tomar en consideración sus declaraciones, las cuales ya fueron desmentidas y exhibidas por el propio Gobierno de Estados Unidos:

“Es como aspirante a agente de la DEA o algo así. Porque saca unas informaciones que no se de dónde las saque. Dice tener información secreta del Gobierno de Estados Unidos o no sé de dónde”. Claudia Sheinbaum

“Yo creo que su intención es ser aspirante. No creo que sea, ¿verdad? Tiene muy mala fama. desde que trabajó en el Gobierno de la CDMX, Entonces no hay que hacerle caso”, puntualizó la presidenta.

En este sentido, cabe recordar que apenas el 15 de mayo, Claudia Sheinbaum señaló a Simón Levy, aunque sin mencionar el nombre del empresario, como “una persona de no muy buena reputación”: