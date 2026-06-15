Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dio a conocer que designará a Laura Itzel Castillo como nueva titular de la Secretaría de las Mujeres.

“Les puedo dar el adelanto de una vez. Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno” Claudia Sheinbaum

Luego de la salida de Citlalli Hernández dos meses atrás, Laura Itzel Castillo está definiendo las fechas. Se sabe que el cambio de presidencias del Senado es cada 1 de septiembre.

Claudia Sheinbaum recuerda que la Secretaría de las Mujeres tiene como encargada a Ingrid Gómez

Claudia Sheinbaum señaló que como encargada de la Secretaría de las Mujeres ha estado a cargo Ingrid Gómez durante dos meses, tras la salida de Citlalli Hernández.

En caso de que el cambio se haga hasta los primeros días de septiembre, Ingrid Gómez continuaría por dos meses más.

Este fin de semana, legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron la designación de la titular de la Secretaria de las Mujeres, ya que dijeron esta dependencia se encuentra en el olvido.

Laura Itzel Castillo continúa con su trabajo en el Senado antes de ir a la Secretaría de las Mujeres

Laura Itzel Castillo no se ha pronunciado ni había adelantado nada sobre sobre la designación revelada este 15 de junio para ir a la Secretaría de las Mujeres.

Sobre su trabajo en el Senado, dijo que esta semana la Comisión Permanente tiene en su agenda la designación de Jennifer Krystel Castillo Madrid como Administradora de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).