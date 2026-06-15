Laura Itzel Castillo agradeció públicamente a Claudia Sheinbaum por anunciar su próxima designación como titular de la Secretaría de las Mujeres.

“Me siento muy honrada por la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum. Efectivamente, cuando concluya el segundo año legislativo he sido invitada y convocada por la presidenta” Laura Itzel Castillo. Presidenta del Senado

En un mensaje en redes sociales, la presidenta del Senado confirmó que concluirá su periodo legislativo el 31 de agosto antes de integrarse al gabinete de Claudia Sheinbaum.

Laura Itzel Castillo aseguró que trabajará por una sociedad paritaria e igualitaria, recordando que México fue pionero en derechos de las mujeres.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres felicitó su nombramiento, confiando en que continuará impulsando una agenda feminista desde la institución.

Me siento muy honrada por la confianza de la Presidenta @Claudiashein.



Efectivamente, cuando concluya el segundo año legislativo he sido invitada y convocada por la Presidenta.



Enfocaremos toda nuestra energía y vida para lograr que nuestra sociedad sea paritaria, igualitaria… pic.twitter.com/LevUe3aHD7 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) June 15, 2026

Laura Itzel Castillo: trabajaré por una sociedad respetuosas de las mujeres

Laura Itzel Castillo dijo que trabajará para lograr una sociedad paritaria, igualitaria y respetuosa de la mujeres.

En ese marco recordó que nuestro país fue pionero en los derechos de las mujeres y que se tiene que seguir impulsado una agenda feminista y el plan de trabajo de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México.

Laura Itzel agradece a Sheinbaum y promete impulsar la igualdad desde la Secretaría de las Mujeres (Cortesía/Senado)

Secretaría de las Mujeres felicita a su próxima titular Laura Itzel Castillo

La Secretaría de las Mujeres felicitó a Laura Itzel Castillo por ser anunciada como próxima titular de dicha dependencia.

La institución elevada en este sexenio a rango de Secretaria confió en que se continuará impulsando un México más igualitario con la llegada de Laura Itzel Castillo.

Así lo dijo luego de que en la conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó su nombramiento una vez que termine su labor como presidenta del Senado.

Desde hace dos meses, la Secretaría de las Mujeres está dirigida por Ingrid Gómez y al parecer seguirá en a su cargo durante alrededor de dos meses y medio más.