Jennifer Krystel Castillo ha sido designada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como titular de Administración General de Grandes Contribuyentes en lugar de Armando Ramírez.

Pero ¿quién es Jennifer Krystel Castillo? Te contamos lo que sabemos de la ahora titular de Administración General de Grandes Contribuyentes.

¿Quién es Jennifer Krystel Castillo, titular de Administración General de Grandes Contribuyentes?

Jennifer Krystel Castillo es una funcionaria pública con más de 18 años de experiencia en el sector público en áreas jurídicas y administrativas dentro del gobierno federal y de la Ciudad de México.

Actualmente Jennifer Krystel Castillo está asumiendo el cargo de titular de Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.

SAT designa a Jennifer Krystel Castillo como titular de AGGC (Michelle rojas)

¿Qué edad tiene Jennifer Krystel Castillo?

Se desconoce la edad de Jennifer Krystel Castillo

¿Quién es el esposo de Jennifer Krystel Castillo?

No se sabe si Jennifer Krystel Castillo, titular de Administración General de Grandes Contribuyentes tiene esposo o mantiene alguna relación sentimental.

¿De qué signo zodiacal es Jennifer Krystel Castillo?

Al no tener la fecha de nacimiento precisa, no se puede conocer el signo zodiacal al cual pertenece Jennifer Krystel Castillo.

¿Cuántos hijos tiene Jennifer Krystel Castillo?

Se desconoce si tiene hijos Jennifer Krystel Castillo, titular de Administración General de Grandes Contribuyentes

¿Qué estudió Jennifer Krystel Castillo?

Jennifer Krystel Castillo, titular de Administración General de Grandes Contribuyentes cuenta con la licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Además de la maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación, igualmente del ITAM, así como es candidata al doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte, en colaboración con la Universidad Sorbona de París.

Asimismo entre otros curriculares cuenta con un Programa de Alta Dirección Empresarial en el IPADE Business School (2022) y diplomados en Derecho Tributario y Auditoría Legal.

¿En qué ha trabajado Jennifer Krystel Castillo?

En sus 18 años de carrera laboral, Jennifer Krystel Castillo ha ocupado varios cargos como:

Directora Ejecutiva Jurídica en la Secretaría de Finanzas del entonces DF (2008–2010)

Directora general en la Oficialía Mayor del Gobierno del DF (2010–2012)

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Energía (SENER)

Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX: Directora General de Asuntos Jurídicos (2019–2024)

Jennifer Krystel Castillo es designada como titular de Administración General de Grandes Contribuyentes

El SAT ha designado como titular de Administración General de Grandes Contribuyentes Jennifer Krystel Castillo, quien sustituye a Armando Ramírez.

Por lo que será a partir del 1 de mayo, cuando Jennifer Krystel Castillo asuma la titularidad de la AGGC, misma que es la unidad del SAT encargada de fiscalizar y brindar atención especializada a empresas y personas con altos ingresos, operaciones significativas o sectores estratégicos.