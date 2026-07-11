ICE no revelará el nombre del agente que mató al mexicano Lorenzo Salgado Araujo el pasado 7 de julio en Houston, para evitar represalias en su contra.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha respondido a las solicitudes de información para saber cómo ocurrió la muerte de un mexicano durante un operativo del ICE.

ICE no revelará el nombre del agente que mató a un mexicano en Huston

La familia de Lorenzo Salgado y diversas organizaciones, incluso fiscales de Houston, han solicitado al ICE y DHS información precisa sobre la muerte del migrante mexicano.

El Departamento de Seguridad no revelará el nombre del agente que disparó contra el mexicano, argumentando que podría enfrentar amenazas o actos de violencia.

Acusan al ICE de ejercer exceso de fuerza en la muerte de mexicano (Especial )

Lorenzo Salgado Araujo se dirigía a su trabajo cuando se encontró a agentes del ICE, quienes aseguran que el mexicano se negó a la detención y supuestamente trató de arrollar al agente que le disparó.

La muerte del migrante mexicano sigue sin esclarecerse ante la falta de información, así como videos y fotos de lo ocurrido durante la mañana del miércoles 7 de julio.

Testigos aseguran que el agente del ICE disparó contra el mexicano a través de la ventana del copiloto y nunca estuvo en peligro, como aseguró la institución.

Fiscales de Houston acudieron al lugar donde ocurrieron los hechos para recaudar información, a pesar de que no están involucrados en la investigación.

Ofrecen recompensa por videos de la muerte de migrante mexicano

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos ofrece 87 mil 340 pesos a quien comparta videos u otra prueba de lo ocurrido previo y durante la muerte del migrante mexicano asesinado por el ICE.

Revelan que la posición de los autos durante la detención evitó que cámaras de seguridad captaran el tiroteo.

Sean Teare, fiscal del condado de Harris, acudió al vecindario donde murió Lorenzo Salgado para recaudar videos y testimonios de lo ocurrido.

El fiscal solicitó a los ciudadanos a dar su testimonio o compartir material de la muerte del migrante mexicano para determinar qué ocurrió el día de los hechos.