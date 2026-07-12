En respuesta a las críticas contra el servicio de migración, fuentes informaron que el ICE confundió al mexicano Lorenzo Salgado el día que fue asesinado a tiros en Houston Texas, Estados Unidos.

Según comentó un portavoz anónimo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al The New York Times, el operativo inicialmente tenía como objetivo a una persona de origen guatemalteco.

Según esta versión, las autoridades confrontaron al mexicano creyendo que el objetivo estaba en la furgoneta blanca conducida por Lorenzo Salgado, pero esto resultó ser falso.

Los objetivos de la investigación eran dos guatemaltecos, uno de los cuales, según los agentes, se encontraba en la furgoneta blanca conducida por Lorenzo Salgado Araujo Portavoz de DHS

Lorenzo Salgado, mexicano asesinado por el ICE (Especial )

ICE iba tras persona guatemalteca cuando asesinó al mexicano Lorenzo Salgado

El día de los hechos, Lorenzo Salgado se dirigía a su trabajo acompañado de otros tres hombres, quienes fueron detenidos después del incidente, incluido su hermano, según información de The New York Times.

Al respecto, una portavoz del DHS comentó que agentes federales vigilaban una dirección vinculada con uno de los dos guatemaltecos y observaron dos furgonetas blancas en la propiedad sospechosa.

El martes, agentes del ICE vieron una camioneta blanca con un hombre que parecía ser el sujeto guatemalteco, pero luego descubrieron que era Lorenzo Salgado, quien no contaba con residencia legal en Estados Unidos.

El DHS aseguró que el disparo fue en defensa propia, argumentando que Salgado intentó chocar contra un vehículo de la agencia y atropellar a civiles; no obstante, no se han mostrado videos ni pruebas que respalden esa versión.

Lorenzo Salgado, migrante mexicano asesinado por el ICE (X/@HCP4__Briones)

Familiares de Lorenzo Salgado no creen en versión del ICE

A pesar de la versión del ICE, la familia de Lorenzo Salgado rechazó el informe oficial y aseguró que probablemente intentó huir porque era seguido por vehículos sin identificaciones oficiales.

Sus hijos, organizaciones defensoras de migrantes y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos exigieron una investigación independiente para esclarecer los hechos.