A través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo un encuentro con la CEO de S&P Global en Palacio Nacional, durante el que hablaron de inteligencia artificial.

“Recibimos en Palacio Nacional a la directora ejecutiva de S&P Global, Martina L. Cheung, para hablar sobre los retos en la inteligencia artificial y las economías” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum habló de la IA con la CEO de S&P Global

La tarde del miércoles 18 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con la CEO de S&P Global, Martina L. Cheung.

Así lo dio a conocer la propia presidenta por medio de un breve mensaje que compartió en su cuenta de X, en el que resaltó que durante la reunión hablaron de un par de temas:

Inteligencia artificial

Economías

Sheinbaum habló de la IA con la CEO de S&P Global (@Claudiashein/X)

Sin ahondar en detalles sobre el enfoque de la conversación que sostuvieron, Claudia Sheinbaum refirió que abordaron los tópicos de la IA y las economías a partir de los retos que ambas presentan.

Con respecto al encuentro, la presidenta incluyó una fotografía en la que se puede observar que además de la CEO de S&P Global, la reunión fue acompañada por otras personas.

Sheinbaum presentó ley contra la IA

Cabe destacar que la reunión que sostuvo Claudia Sheinbaum con la CEO de S&P Global para hablar de la IA, se celebró a unos días de que la presidenta presentó una propuesta de ley para regular el tema.

Por medio de la Secretaría de Cultura, el gobierno federal turnó una iniciativa de ley con la que se pretende brindar una protección a los actores de doblaje.

Lo anterior debido a que, previamente, el gremio del doblaje protestó en contra de que se haga un uso indebido de la IA para recrear sus voces y se eluda el pago de regalías.

Ante dicha preocupación, la propuesta establece que se reconozca a la “voz humana como una herramienta artística, única e irrepetible y cuyo uso requiere autorización expresa”.

En el mismo sentido, se plantea que se otorgue un reconocimiento a las personas intérpretes y ejecutantes con la finalidad de cuidar a los profesionales que no estén bajo un régimen laboral.