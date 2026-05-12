La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está satisfecha con la decisión que tomó la Secretaría de Educación Pública (SEP) respecto al calendario escolar.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum dijo estar de acuerdo en que estudiantes de primaria y secundaria tomen seis semanas de vacaciones.

“Como saben mi opinión fue que hubiera las seis semanas de vacaciones como estuviera planteado” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Asimismo aclaró que la propuesta de concluir el ciclo escolar 2025-2026 el 5 de junio fue aprobada por todos los secretarios de educación pública de todas las entidades y no únicamente por Mario Delgado.

“El viernes pasado todos los Secretarios de educación pública de todas las entidades aprobaron por unanimidad que salieran de vacaciones el 5 de junio“ Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

No obstante, ante la molestia de madres y padres de familia, así como de maestros, Mario Delgado -de 53 años de edad- se reunió con Secretarios de educación estatales para fijar la fecha definitiva de la salida y el regreso a clases.

Ciclo escolar concluirá el 15 de julio

Nuevamente por unamimidad se acordó respetar la fecha original del calendario escolar 2025-2026.

Por lo que la fecha de salida y regreso a clases queda de la siguiente manera:

Fin de ciclo escolar 2025-2026 : 15 de julio

: 15 de julio Inicio de cliclo escolar 2026-2027: 31 de agosto

No obstante, Claudia Sheinbaum -de 63 años de edad- aclaró que algunas entidades podrían modificar el calendario argumentando altas temperaturas y la realización del Mundial 2026, evento que inicia el 11 de junio.

“En todo caso, si algunas de las entidades, sea por las altas temperaturas o por el Mundial, quiera recorrer la salida, que pueda haber esta oportunidad, pero para algunas entidades” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Por lo que para evitar críticas, se mantiene la fecha original de fin de ciclo escolar, pero autoridades estatales decidirán quienes adelantan sus vacaciones con base al clima o sus intereses.

Esto coincide con lo dicho por Mario Delgado, quien asegura que las clases concluyen en junio, pero el cierre se extiende por actividades administrativas, las cuales solo competen a los docentes.