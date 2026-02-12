La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Mia Mottley tras su virtual reelección en Barbados.

Mia Mottley -de 60 años de edad- consiguió la victoria en las elecciones generales este jueves 12 de febrero.

Felicita Sheinbaum a Mia Mottley tras virtual reelección en Barbados

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum envío una felicitación a Mia Mottley.

La presidenta de México celebró la victoria de Mia Mottley en las elecciones de Barbados.

Asimismo, Sheinbaum reafirmó el compromiso de fortalecer la relación diplomática con la primera ministra de Barbados y trabajar por el impulso de la región.

“Nuestra felicitación a Mia Mottley por su victoria en las elecciones de Barbados. Reafirmamos el compromiso para fortalecer nuestra amistad y colaboración, así como trabajar por el desarrollo y la prosperidad de América Latina y el Caribe.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum felicita a Mia Mottley tras virtual reelección en Barbados (@Claudiashein / X)

Mia Mottley consiguió su tercer mandato de forma consecutiva en Barbados , luego de que el Partido Laborista lograra 30 escaños del parlamento en las elecciones.

Al respecto, Mottley declaró el viernes 13 de febrero como feriado nacional y dio a conocer planes para un festejo nacional el sábado 14.

El nuevo gabinete del gobierno de Barbados tomará posesión el lunes 16 de febrero y llevará a cabo su primera sesión parlamentaria el jueves 20.

Juramento de Mia Mottley como primer ministra de Barbados (@miaamormottley / X)

Fue en 2018 cuando Mia Mottley resultó elegida como primera ministra al obtener más del 70% del voto popular.

Lo que llevó a Mottley a convertirse en la primera mujer en conseguir ese cargo en su país.

En su discurso de toma de posesión, Mia Mottley resaltó el enfoque que tendrá su gobierno.

La primera ministra de Barbados indicó que durante su mandato se guiará por la lucha contra la pobreza.

Además del fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como mejoras de los servicios públicos.