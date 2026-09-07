El mapa que Donald Trump compartió en donde muestra a México cubierto por la bandera del país Norteamericano, llevó a un mensaje de Claudia Sheinbaum sobre la soberanía nacional.

Aunque sin responder directamente al presidente de Estados Unidos, el mensaje de Claudia Sheinbaum se da justo después de la publicación del mapa de Trump.

Claudia Sheinbaum reafirma la soberanía de México; “libre, independiente y soberano” afirma

Donald Trump publicó un mapa en donde México aparece cubierto por la bandera de Estados Unidos, pero recordando que septiembre es el mes de la Independencia de México, Sheinbaum mandó un mensaje.

Sin respuesta directa al mapa de Trump, la presidenta de México compartió su mensaje subrayando la soberanía nacional, advirtiendo que no será colonizado ni protectorado por nadie extranjero.

Claudia Sheinbaum sostiene la soberanía nacional. (@Claudiashein)

Por otra parte, afirmó que México es “libre, independiente y soberano”.

Las palabras de Claudia Sheinbaum se dan en un contexto en el que Donald Trump ha recurrido a la doctrina Monroe con mensajes lanzados en su gobierno contra países como México, Canadá, Venezuela, por mencionar algunos.