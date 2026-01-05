Estados Unidos revive la Doctrina Monroe en su estrategia de seguridad

Durante el mes de noviembre de 2025, el gobierno de los Estados Unidos encabezado por el presidente Donald Trump revivió la Doctrina Monroe a través de su nueva estrategia de seguridad (NSS 2025).

Estrategia de seguridad de Estados Unidos en la que se delinea los puntos clave sobre cómo es que gobierno trabajará y que atrae la Doctrina Monroe; sin embargo, bajo el escrutinio de Donald Trump por lo que es conocida como Doctrina Donroe.

Con ello, la estrategia de seguridad de Estados Unidos detalla que la Doctrina Monroe será aplicada para el continente americano, con el objetivo de proteger el país de las propias naciones del continente.

“Después de años de negligencia, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia americana en el hemisferio occidental, y para proteger a nuestra patria y nuestro acceso a sus geografías a través de la región”. Estrategia de seguridad de Estados Unidos.

Por lo que se reafirma una estrategia en el “Corolario Trump” para restaurar la preeminencia estadounidense en el continente como prioridad sobre los intereses de seguridad en Estados Unidos.

A lo que el enfoque de la Doctrina Monroe en la estrategia de seguridad de Estados Unidos va más allá de la captura de Nicolás Maduro.

Según comentarios de Donald Trump, la Doctrina Monroe en la estrategia de seguridad de Estados Unidos busca también un control de los recursos naturales estratégicos de la región, incluyendo minerales críticos y tierras raras.

“Este Corolario de Trump de la Doctrina Monroe es de sentido común y una potente restauración del poder y prioridades de Estados Unidos, consistente con los intereses de seguridad de los estadunidenses, nuestros objetivos para el Hemisferio Occidental se pueden resumir como ‘Enlistar y Expandir”. Estrategia de seguridad de Estados Unidos.

A lo que aplica contener el paso de otras potencias, como China y Rusia en el continente, así como el control de rutas críticas, tales como el Canal de Panamá.

Por lo que los puntos claves que maneja la estrategia de seguridad de Estados Unidos con la Doctrina Monroe serían:

Reducción del intervencionismo global

Control de recursos estratégicos

Mayor seguridad fronteriza y migración

Competencia económica y tecnológica

Distanciamiento con Europa

Soberanía industrial y proteccionismo

¿Cómo se aplica la Doctrina Monroe en la estrategia de seguridad de Estados Unidos para América Latina?

Ante lo que se propone la Doctrina Monroe en la estrategia de seguridad de Estados Unidos en enfoque sobre América Latina tiene aplicación que sólo corresponde a intereses propios para el presidente Donald Trump.

“Estados Unidos tiene que ser prominente en el hemisferio occidental como condición de nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos con confianza donde y cuando necesitamos hacerlo en la región.” Estrategia de seguridad de Estados Unidos.

Lo que muchos especialistas han llamado controlar su “patio trasero” a través de “restablecer” la Doctrina Monroe para una estabilidad en el continente y donde incluso se les invita a los países estar alineados con los principios y estrategia de Estados Unidos.