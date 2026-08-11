El Departamento de Estado de Estados Unidos revivió la Doctrina Monroe, iniciada en 1823 para reivindicar el “dominio estadounidense” en el hemisferio occidental.

Con un video compartido desde sus redes sociales, el Departamento de Estados recuerda el nacimiento de la Doctrina Monroe como una defensa ante el colonialismo europeo.

Asimismo, nombra a Donald Trump como el “último defensor” de ésta, con la captura del presidente de Venezuela, hecho que se califica como una “maniobra calculada que envió una señal a todo el hemisferio”.

Doctrina Monroe: Departamento de Estado reivindica el “dominio estadounidense” sobre hemisferio occidental

A través de un video, el Departamento de Estado describió la evolución de la Doctrina Monroe desde su origen, en 1823 y hasta la actualidad, con Donald Trump como el “último defensor” de ésta.

De acuerdo con el video, el dominio estadounidense inició con la defensa del colonialismo europeo y permitió la intervención directa en asuntos internacionales.

“Durante décadas, la doctrina sirvió como escudo defensivo mientras Estados Unidos se expandía hacia el oeste” Departamento de Estado

De acuerdo con el Departamento de Estado, con la Doctrina Monroe sirvió para el desarrollo de hito como la construcción del Canal de Panamá, y la Crisis de Misiles de Cuba en 1962, cuando Kennedy exigió la retirada de proyectiles soviéticos en un enfrentamiento que duró 13 días.

Asimismo, resaltó que con la Doctrina Monroe, Estados Unidos “expulsó a España de Cuba, se apoderó de Puerto Rico” y se consagró como una “auténtica potencia imperial con dominio sobre el Caribe”.

Por otra parte, resaltó que la doctrina se manifestó además en la Operación Resolución Absoluta, donde se capturó al entonces presidente de Venezuela Nicolás Maduro “para que enfrentara cargos de narcoterrorismo en suelo estadounidense”.

The Monroe Doctrine has shaped U.S. foreign policy for over two centuries. 🇺🇸



American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. pic.twitter.com/hsoGS17gqV — Department of State (@StateDept) August 11, 2026

Donald Trump es el último defensor de la Doctrina Monroe

Finalmente, el video del Departamento de Estado aseguró que Donald Trump es el “último defensor” de la Doctrina Monroe.

“Avanzando hasta la era moderna, esta doctrina ha encontrado a su último defensor en el presidente Trump” Departamento de Estado

De acuerdo con el Departamento de Estado, la “maniobra calculada” de la detención de Nicolás Maduro “envió una señal contundente a todo el hemisferio” de Trump donde señala que: