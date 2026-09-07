Un nuevo mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado la atención porque este mandó una indirecta con un nuevo mapa en donde todo pertenecería a Norteamérica.

En el mapa que Donald Trump compartió aparecen países como México, Canadá, Groenlandia, Cuba y otros territorios del Mar Caribe.

Donald Trump comparte mapa con países como parte del territorio de Estados Unidos

La presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, ha estado en parte enfocada en dar indirectas sobre el objetivo de Norteamérica sobre otros países del mundo.

Como muestra de ello, Donald Trump mostró un mapa por Truth Social en donde se ve a estos ser cubiertos por la bandera de Estados Unidos, lo que está siendo traducido como que estos formarán parte de su territorio.

Donald Trump comparte mapa con el territorio que busca para Estados Unidos. (@realDonaldTrump)

Entre los países que Trump colocó en el mapa están:

México

Canadá

Groenlandia

Cuba

Bahamas

Haití

República Dominicana

Jamaica

Puerto Rico

Sin embargo, no existe un patrón entre estos países con Estados Unidos. Es decir, así como algunos llevan buenas relaciones diplomáticas con Trump, otros han rechazado la cooperación de una relación bilateral.

En cambio, el mapa que Donald Trump publicó podría estar enfocado en el entorno geográfico y los beneficios comerciales que traerían para Estados Unidos al estar en fronteras del Golfo de México, Mar Caribe y el Océano Atlántico.