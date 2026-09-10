La presidenta Claudia Sheinbaum recordó durante su encuentro con Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el atentado que sufrió Omar García Harfuch en 2020 y en el que estuvo a punto de perder la vida.

“Está Omar García Harfuch, que estuvo a punto de perder la vida hace unos años y que, a pesar de ello, decidió seguir dedicando su vida a la seguridad de las y los mexicanos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este jueves 10 de septiembre de 2026, la presidenta hizo referencia a la reunión que sostuvo con Markwayne Mullin, luego de las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, sobre los esfuerzos de México para combatir a los cárteles del crimen organizado.

Sheinbaum también consideró que las declaraciones de Rubio deben entenderse en el contexto del proceso electoral que vivirá Estados Unidos en noviembre, cuando se celebrarán las elecciones intermedias.

¿Qué le pasó a Omar García Harfuch en el atentado de 2020?

El atentado contra Omar García Harfuch ocurrió el 26 de junio de 2020, cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El ataque ocurrió en la zona de Lomas de Chapultepec, donde un grupo de hombres armados interceptó y disparó contra la camioneta en la que viajaba el entonces funcionario.

De acuerdo con los reportes difundidos en aquella época, los agresores realizaron más de 400 disparos contra el vehículo. Las autoridades señalaron posteriormente que el ataque estaba relacionado con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Harfuch resultó herido y sobrevivió al atentado. Tres personas murieron durante el ataque, entre ellas dos de sus escoltas y una mujer que transitaba por la zona.

Después de permanecer hospitalizado y recuperarse de las heridas, García Harfuch retomó sus funciones como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Posteriormente, fue elegido senador de la República. En 2024, tras el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales, se incorporó a su gabinete como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sheinbaum pide a Estados Unidos no utilizar a México con fines electorales

Al recordar el atentado que sufrió García Harfuch, Sheinbaum aprovechó para pedir a Estados Unidos que no utilice a México como parte de su debate electoral.

La presidenta también sostuvo que México no debe intervenir en los procesos electorales de Estados Unidos y pidió reciprocidad para que ese país tampoco pretenda influir en las elecciones mexicanas de 2027.

“A México se le respeta, nosotros no nos metemos en su elección y ellos tampoco deberían usar a México en su elección” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum insistió en que las decisiones electorales corresponden a la ciudadanía de cada país y reiteró que en México debe decidir el pueblo mexicano, mientras que en Estados Unidos debe decidir su ciudadanía.