Las y los diputados federales aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026; será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Tras 20 horas de discusión en la Cámara de Diputados, a las 5:30 horas del 6 de noviembre, el dictamen se aprobó en lo particular y en lo general.
Cabe señalar que el pasado martes 4 de noviembre se había aprobado el presupuesto en lo general, con mil 733 reservas en lo particular que fueron discutidas en la sesión del 5 de noviembre.
Aprueban con 355 votos a favor Presupuesto de Egresos de la Federación 2026
Con 355 votos a favor, se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, con cambios mínimos, para el ejercicio de 10.1 billones de pesos.
El dictamen se aprobó con 355 votos a favor, dados por legisladores de:
- Morena
- Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
- Partido del Trabajo (PT)
Asimismo, se reportaron 132 votos en contra de:
- PRI
- PAN
- Movimiento Ciudadano (MC)
Cabe señalar que en esta votación no se registraron abstenciones.
Del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se contemplan 7 billones 94 mil 708.8 millones de pesos etiquetados para los diversos sectores de la administración pública.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2026: Cámara de Diputados recorta más de 17 mil millones a varias instituciones
La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos con un recorte de más de 17 mil millones de pesos a varias instituciones.
Se trata del presupuesto de:
- Poder Judicial de la Federación (PJF): 15.8 mil millones de pesos, de los que 14 mil millones de pesos eran del Órgano de Administración Judicial (OAJ)
- Instituto Nacional Electoral (INE): mil millones de pesos
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): 269 millones de pesos
- Fiscalía General de la República (FGR): 933 millones de pesos
- Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): 50 millones de pesos
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): 661 millones de pesos
Presupuesto de Egresos de la Federación 2026: SEP, la institución más beneficiada de los recortes
De los más de 17 mil millones de pesos recortados a otras instituciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue la más beneficiada, pues recibió 10.8 mil millones de pesos más a su presupuesto.
Asimismo, se benefició a otras instituciones con dichos recursos. Se trata de:
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: 641 millones de pesos
- Secretaría de Trabajo y Previsión Social: 319 millones de pesos
- Secretaría de Media Ambiente y Recursos Naturales: mil 500 millones de Pesos
- Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación: 2 mil 500 millones de pesos
- Secretaría de Cultura: 1.9 mil millones de pesos