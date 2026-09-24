Sheinbaum recibe a Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves 24 de septiembre en el Palacio Nacional al mandatario de Corea del Sur, Lee Jae-myung, con el objetivo de fortalecer los vínculos estratégicos entre ambas naciones.

Durante este encuentro oficial, los líderes pactaron la firma de un memorándum de entendimiento que abarca áreas clave como el comercio, la educación y la cultura.

La agenda incluyó reuniones con empresarios surcoreanos para discutir nuevas inversiones en sectores tecnológicos e industriales dentro de territorio mexicano.

Claudia Sheinbaum recibió al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en Palacio Nacional

Se programó la bienvenida oficial al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, a las 10:00 horas del jueves 24 de septiembre.

La ceremonia de bienvenida tuvo lugar en el Patio de Honor de Palacio Nacional con los honores protocolarios correspondientes a una visita de Estado y fue recibido por Claudia Sheinbaum.

Visita oficial del presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung. Palacio Nacional https://t.co/rgGr800Igg — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 24, 2026

El mandatario surcoreano llegó a México procedente de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, tras conversaciones telefónicas previas entre ambos líderes para afianzar la relación bilateral.

En las actividades oficiales en Palacio Nacional participaron los siguientes integrantes del gobierno federal:

Roberto Velasco Álvarez (Secretaría de Relaciones Exteriores)

Edgar Amador Zamora (Secretaría de Hacienda y Crédito Público)

Marcelo Ebrard Casaubon (Secretaría de Economía)

Rosaura Ruiz Gutiérrez (Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación)

Claudia Curiel de Icaza (Secretaría de Cultura)

Josefina Rodríguez Zamora (Secretaría de Turismo)

José Antonio Peña Merino (Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones)

Lázaro Cárdenas Batel (Jefe de Oficina de la Presidencia)

María Teresa Mercado Pérez (Subsecretaria de Relaciones Exteriores) y Carlos Peñafiel Soto (Embajador de México en Corea)

¿Qué se espera de la reunión entre Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung en Palacio Nacional?

De la reunión oficial en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente surcoreano Lee Jae-myung se esperan resultados en materia de inversión, comercio, diplomacia y cultura.

Los mandatarios acordaron la firma de un memorándum enfocado en fortalecer la cooperación en materia comercial, cultural y educativa.

Se contempla la firma de una hoja de ruta quinquenal orientada a consolidar la colaboración estratégica en economía, educación, ciencia y tecnología entre ambas naciones.

Se agendó un encuentro directo con empresarios surcoreanos interesados en invertir o ampliar sus proyectos en México.

El diálogo busca despejar dudas técnicas, atender inquietudes sobre la certidumbre operativa en el país y conocer de primera mano las expectativas de inversión del sector privado asiático.

Se prevé facilitar la llegada de nuevo capital surcoreano a industrias clave como la automotriz y la electrónica.

En la agenda se incluyó el análisis del creciente intercambio cultural entre ambas sociedades, impulsado por la gastronomía, producciones audiovisuales y el impacto de la música surcoreana.

Se destacó la visita del grupo Stray Kids, que acompaña la gira en el marco de sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 25 y 26 de septiembre.

Se contempla la presencia del presidente Lee Jae-myung en el foro comercial bilateral K-Expo, diseñado para conectar a empresarios e industrias de ambos países.