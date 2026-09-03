La posible visita de un grupo de K-pop a Palacio Nacional junto al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ha desatado la emoción de miles de fans en México.

Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum aún no revela qué agrupación formará parte de la comitiva oficial, Stray Kids se perfila como uno de los nombres más mencionados debido a sus próximos conciertos en la CDMX.

Además de Stray Kids, otras bandas como Aespa, Winner y Touched también figuran entre las principales apuestas de los seguidores del género.

¿Stray Kids? Este es el grupo de K-pop que podría acompañar al presidente de Corea del Sur a México

No solo Stray Kids; estos grupo de K-pop podrían acompañar al presidente de Corea del Sur a México

La agrupación integrada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N., Stray Kids son el posible grupo de K-pop que podría acompañar al presidente de Corea del Sur a México.

Sin embargo, no son los únicos que suenan entre las posibilidades de los fans del K-pop en México, pues algunos quieren ver en Palacio Nacional a una agrupación femenina, siendo Aespa una de las posibles.

Ya que al igual que Stray Kids, la agrupación femenina Aespa de SM Entertainment es una de las más importantes de Corea del Sur, y estarán de regreso a nuestro país por motivos de su concierto, el 11 de septiembre de 2026 en el Palacio de los Deportes.

Entre otros nombres más de los que podrían acompañar al presidente de Corea del Sur a México se encuentran Winner de YG Entertainment y Touched de MPMG MUSIC.

Debido a que Winner y Touched forman parte de los grupos de K-pop con conciertos durante septiembre en México, ambos se presentarán en el Korea Spotlight 2026 en CDMX, el 26 de septiembre.

Pese a esto grandes nombres de agrupaciones del K-pop para ser los acompañantes de Lee Jae-myung, aún no está confirmado, por lo que también existe la posibilidad que sea una sorpresa.