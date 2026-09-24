La presidenta de México, Claudia Sheinbuam ha confirmado una reunión con la agrupación de k-pop, Stray Kids en Palacio Nacional, en el marco de la visita del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

“Viene Stray Kid, el grupo que vienen es como un BTS, pero más pequeños de edad, son jovencitos, más que BTS”. Claudia Sheinbuam, presidenta de México

Ante la visita de Stray Kids a México, Sheinbuam precisó que se regalaron 10 boletos a niños y niñas de escasos recurso para los conciertos de la agrupación del k-pop del 25 y 25 de septiembre en el Estadio GNP Seguros como parte de la esperada gira STRAYCITY.

“Van a estar en un concierto, que por ciento regalos 10 boletos a niños y niñas de escasos recursos cercanos, a través del DIF para que puedan asistir”. Claudia Sheinbuam, presidenta de México

¿Stray Kids saldrá al Zócalo? “Vamos a ver”, responde Sheinbaum

Tras confirmarse la llegada de Stray Kids a Palacio Nacional junto con el presidente Lee Jae-myung para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, la gran incógnita es si saldrán a saludar a sus fans en el Zócalo de la CDMX como lo hiciera BTS.

Pese a la emoción que causa la presencia de Stray Kids en Palacio Nacional, Sheinbaum se limitó a responder con un “vamos a ver” a la pregunta de si la agrupación del k-pop podría dar un concierto en el Zócalo.

Entre otros detalles sobre la visita de Stray Kids en Palacio Nacional, la presidenta de México dijo que uno de los temas que hablará con el grupo será sobre la cercanía entre México y Corea del Sur a través del k-pop.