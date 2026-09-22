Los rumores de Stray Kids en Palacio Nacional en el marco del encuentro entre Claudia Sheinmbaun y Lee Jae-myung crecen, luego de aparecer en spot de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Sport de la STPS que no es IA, pues está protagonizado por Bang Chan, I.N y Hyunjin de Stray Kids y donde se coordina a la perfección y de manera creativa los pasos de los integrantes junto al mensaje de la dependencia sobre los derechos de los trabajadores.

Y que al parecer según los fans, la STPS ya nos spoileo con su spot la llegada de Stray Kids a Palacio Nacional, reavivando el rumor, por lo que sólo faltaría la confirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Spot de STPS con Stray Kids causa sorpresa entre fans

Tras el spot de STPS con Stray Kids que hace crecer los rumores sobre su llegada a Palacio Nacional, también este causó sorpresa y dividió la opinión entre el fandom Stay.

Luego de que entre comentarios, seguidores preguntarán si se trataba de un video con IA, sin embargo, este es real, pero no un video hecho en exclusiva para la STPS, ya que se trata de un reel en las redes sociales de Stray Kids.

Y el cual fue utilizado a la perfección por el equipo de marketing de la STPS, luego de que muchos Stay lo aplaudieran calificándolo como de “gran estrategia” para difundir información.

Incluso, algunos Stay bromean con sus derechos, con comentarios como “él de lentes me hizo firmar mi carta de renuncia y no me dio mi finiquito” en referencia a I.N de Stray Kids que aparece en el spot de la STPS.

Asimismo, a algunos otros Stay no les agradó la idea de ver a Stray Kids en el spot de la STPS alegando si se contaban con permisos de imagen o al menos la mención en redes a la agrupación del k-pop.