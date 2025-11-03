Claudia Sheinbaum recibió al titular de la Secretaría de Agricultura, Julio Berdegué, así como a la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, por temas relacionados al gusano barrenador.

“Conocer de manera directa de su parte qué es lo que están planteando; y también de nuestra parte, decirle todo lo que hemos hecho y que consideramos que es importante que se abra la frontera para ellos y para nosotros” Claudia Sheinbaum

Ambos funcionarios arribaron el 3 de noviembre de 2025 a Palacio Nacional, donde se tiene previsto abordar los avances contra la plaga del gusano barrenador y el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos.

Esta reunión con Claudia Sheinbaum para tratar el tema del gusano barrenador también contará con la participación del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Primer caso en humanos por Gusano Barrenador en Estados Unidos (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

El control del gusano barrenador es el tema principal de la reunión de Claudia Sheinbaum con funcionarios de Estados Unidos

Durante la conferencia mañanera de este lunes, Claudia Sheinbaum adelantó que la conversación con Berdegué y la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, se enfocaría en la atención bilateral contra el gusano barrenador.

En declaraciones recientes, el mismo Julio Berdegué, secretario de Agricultura, dijo que aún no hay condiciones en México para dar a conocer una fecha de reapertura al ganado en la frontera con Estados Unidos.

Esto, porque el “Informe de casos activos de Gusano Barrenador del Ganado en México”, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, confirmó que, al 25 de octubre de 2025, se registraron 839 casos activos.

No obstante, se espera que la reunión de Claudia Sheinbaum con Julio Berdegué y la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, tenga importantes negociaciones por el gusano barrenador.