En la reunión del 3 de noviembre de 2025 en la Senasica, tanto México como Estados Unidos reforzaron su alianza agrícola como parte del encuentro por el gusano barrenador entre Julio Berdegué y Brooke Rollins.

En esta junta, ambos funcionarios evaluaron los avances de los trabajos bilaterales contra el gusano barrenador, resultando en que definieron las acciones que permitan la reapertura de la exportación del ganado.

En específico, ambos secretarios, Julios Berdegué y Brooke Rollins, dialogaron sobre las prioridades y desafíos que enfrentan los sectores agrícolas de México y Estados Unidos en asuntos:

Sanitarios

De comercio

De cooperación

Julio Berdegué y Brooke Rollins (Secretaria de Agricultura)

Julio Berdegué y Brooke Rollins hablan sobre exportación de ganado de México a Estados Unidos

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué, y la secretaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, dialogaron sobre las prioridades y desafíos agrícolas.

En las instalaciones de la Senasica, en la CDMX, el secretario y la secretaria verificaron los avances de la campaña conjunta para erradicar la plaga del gusano barrenador del ganado.

En su oportunidad, la secretaria Brooke Rollins resaltó los grandes avances alcanzados y la cooperación entre ambos países, a nivel tanto político como de las agencias sanitarias del APHIS y del Senasica.

Julios Berdegué y Brooke Rollins acordaron las prioridades y acciones a corto plazo, las cuales permitirán tomar decisiones sobre la reanudación de la exportación de ganado a Estados Unidos, suspendida desde mayo 2025.