Las autoridades agropecuarias han encendido las alarmas tras confirmarse el primer caso de gusano barrenador en un perro ubicado en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) señaló que el hallazgo ocurrió en la comunidad de Topilejo, lo que ha movilizado a personal especializado para evitar que el gusano barrenador se extienda a otras regiones.

Gusano barrenador en CDMX: aseguran se trata de caso aislado en Tlalpan

Este martes 5 de mayo se confirmó el primer caso confirmado de gusano barrenador en la CDMX.

El diagnóstico se realizó en un perro dóberman de 12 años que ingresó a una clínica veterinaria con una herida infectada en la oreja izquierda, producto de una pelea con otros perros.

A pesar del hallazgo, especialistas del Senasica determinaron que, por las condiciones atmosféricas y la altitud de Tlalpan, se trata de una infección aislada y no de un brote generalizado.

Esto debido a que no se han detectado contagios secundarios por gusano barrenador en los alrededores de Topilejo, Tlalpan, hasta el momento.

Gusano barrenador (SSa)

No obstante, se implementó una estrategia de control que incluye la vigilancia activa en comunidades vecinas y alcaldías en CDMX, así como el rastreo epidemiológico mediante encuestas casa por casa.

Las autoridades señalaron que además de desinfectar la vivienda donde habitaba el perro, se formaron brigadas para realizar revisiones que permitan asegurar la erradicación del gusano barrenador en el sitio.

También se ha reforzado la comunicación pública para que la población aprenda a identificar y reportar oportunamente cualquier síntoma de esta plaga.

Gusano: México acumula más de mil 600 casos

Tras confirmarse el primer caso de gusano barrenador en la CDMX, autoridades señalaron que en México se registran oficialmente 1 mil 671 casos:

879 confirmados en bovinos

457 en perros

141 en cerdos

83 en equinos (caballos, mulas y burros)

56 en ovejas

37 en cabras

16 en gatos

3 casos en aves

Autoridades indican que estos casos están distribuidos en 25 estados, por lo que se mantiene una vigilancia activa para evitar riesgos sanitarios en nuestro país.