En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se declaró emergencia nacional de sanidad animal por gusano barrenador, de parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

“Acuerdo por el que se modifica el similar mediante el cual se activa, integra y opera el Dispositivo Nacional de Ermegencia de Sanidad Animal para prevenir la entrada y diseminación del gusano barrenador del ganado ocasionado por la mosca (Cochliomyia hominivorax)”. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Acorde con las cifras, se han detectado 9 mil 574 casos de gusano barrenador en México, en distintos tipos de animales, así como miasis en humanos, en al menos 13 estados, Chiapas el más afectado.

México declara emergencia nacional por gusano barrenador

En la publicación del DOF de hoy martes 2 de diciembre, la Secretaría de Agricultura publicó un acuerdo para activar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal contra gusano barrenador.

Tal como se lee en el acuerdo de la Secretaría de Agricultura la declaratoria de emergencia se extiende en México para prevenir la propagación del gusano barrenador y erradicarlo.

Lo que deriva en establecer permisos obligatorios para traslado de ganado en México y prevenir la propagación del gusano barrenador, en especial necesaria el sur y centro del país.

Se aplica por regiones de la siguiente manera:

Región 1

Baja California



Baja California Sur



Chihuahua



Sonora



Sinaloa

Región 2

Durango



Coahuila



Nuevo León

Región 3

Tamaulipas



San Luis Potosí



29 municipios de Veracruz

Región 4

Aguascalientes



Colima



Guanajuato



Jalisco



Michoacán



Nayarit



Zacatecas

Región 5

Puebla



Guerrero



Tlaxcala



103 municipios de Veracruz

Región 6

Chiapas



Oaxaca



Tabasco



33 municipios de Veracruz

Región 7

Yucatán



Quintana Roo



Campeche

Gusano barrenador (Senasica)

¿Qué significa la declaratoria de emergencia nacional por gusano barrenador? Estas son la medidas a aplicar

La declaración de emergencia nacional por gusano barrenador establece que para el traslado de ganado en México se necesita un Certificado Zoosanitario, así como la notificación.

La solicitud se hace mediante Senasica y para ello el ganado debe tener constancia de tratamiento; aunque en estados afectados será un Médico Veterinario Tercero Especialista Autorizado quien lo expida.

Esto se necesita para el Certificado Zoosanitario de Movilización para evitar propagación de gusano barrenador:

Animales deben ser tratados con lactonas macrocílicas entre tres a cinco días previos

Entre el tratamiento y la movilización, se debe bañar por aspersión o inmersión con insecticida de efecto larvicida

Realizar inspección física para descartar heridas

Excepto animales con destino a rastros, que no necesitan tratamientos sistémicos para prevenir residuos de medicamentos en productos de consumo.