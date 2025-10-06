El gobierno de México alertó a Estados Unidos por un nuevo caso de gusano barrenador en la frontera, así lo informó Brooke Rollins, titular del Departamento de Agricultura de Donald Trump.

De acuerdo con el comunicado del gobierno de México, el nuevo caso de gusano barrenador fue detectado en el estado de Nuevo León, específicamente en la localidad de Montemorelos.

Detectan nuevo caso de gusano barrenador en la frontera; México y Estados Unidos se mantienen alertas

La Secretaría de Agricultura emitió un comunicado reportando un nuevo caso de gusano barrenador en la frontera, en Nuevo León, por lo que alertaron al gobierno de Estados Unidos.

Según las autoridades mexicanas, las larvas de gusano barrenador fueron encontradas muertas o bajo los efectos tóxicos del antiparasitario ivermectina, por lo que sería una buena noticia.

El gobierno de México resaltó que los baños larvicidas y todas las acciones de protocolo sanitario para detener la propagación del gusano barrenador estarían siendo eficientes.

Brooke Rollins, titular del Departamento de Agricultura, informó que ya han sido notificados sobre el nuevo caso de gusano barrenador en México y creen que este caso es “un incidente aislado”.

Asimismo, Estados Unidos adelantó que enviarán elementos para verificar la situación del gusano barrenador en México y proteger el ganado y la producción alimentaria de sus ciudadanos.