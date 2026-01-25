El gobierno municipal de Copala, Guerrero alertó sobre un posible caso de gusano barrenador en humanos, luego de detectar un presunto contagio entre habitantes del municipio.

A través de un comunicado oficial, la administración encabezada por la profesora María del Rosario Zúñiga informó que el caso se encuentra bajo análisis, por lo que aún no se cuentan con resultados oficiales que confirmen el diagnóstico.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a no difundir rumores ni información falsa y a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

Posible caso de miasis por gusano barrenador genera alerta en Guerrero

El gobierno de Copala detalló que se trata de un primer caso presuntivo de miasis por gusano barrenador en humanos, mientras se espera la documentación médica correspondiente para emitir un diagnóstico definitivo.

Indicaron que el caso ya fue atendido y controlado por autoridades municipales y federales, quienes continúan con el seguimiento epidemiológico. Entre las instancias involucradas se encuentran:

Dirección Municipal de Salud

Coordinación CPA-SENASICA del Gobierno Federal

Dirección de Desarrollo Rural

De acuerdo con el comunicado, el caso fue desactivado de manera preventiva, sin que hasta el momento se reporten más contagios en el municipio.

Alerta en Guerrero por un posible caso de gusano barrenador en humanos (Especial)

Secretaría de Salud de Guerrero mantiene el caso por gusano barrenador en humanos bajo análisis

Por su parte, la Secretaría de Salud de Guerrero confirmó que el caso se encuentra en estudio y análisis, y señaló que los resultados oficiales se darán a conocer en las próximas horas.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse únicamente por medios oficiales, a fin de evitar la desinformación y el alarmismo.

¿Qué es el gusano barrenador y cuáles son las medidas de prevención?

El Gusano Barrenador del Ganado (GBG) es una plaga provocada por la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual deposita sus huevos en heridas abiertas de animales y humanos.

Las larvas se alimentan de tejido vivo, lo que puede causar daños graves e incluso la muerte si no se atiende de forma oportuna.

Ante esta situación, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) emitió las siguientes recomendaciones:

Medidas de prevención en animales por gusano barrenador:

Revisión diaria: Inspeccionar a los animales en busca de heridas, incluso picaduras de garrapatas.

Tratamiento de ombligos: Curar de inmediato el ombligo de animales recién nacidos con productos larvicidas.

Curación de heridas: Atender lesiones, raspaduras o heridas quirúrgicas con pastas o aerosoles repelentes de moscas.

Control de movilización: Evitar transportar animales con gusaneras; el ganado nuevo debe mantenerse en observación.

Postergar procedimientos: Evitar castraciones o marcajes durante periodos de alerta sanitaria.

Medidas de prevención en humanos por gusano barrenador: