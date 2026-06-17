La presidenta Claudia Sheinbaum dijo estar enterada de los dichos que Manuela Obrador Narváez, prima de AMLO, hizo contra Donald Trump en un acto público de Morena en Palenque, Chiapas.

La mandataria expuso que ya se está investigando si la prima de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) incurrió en alguna falta administrativa al estar desempeñando dos trabajos políticos al mismo tiempo.

Claudia Sheinbaum confirma investigación contra prima de AMLO por insultar a Donald Trump

En la mañanera del pueblo de este 17 de junio de 2026, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el insulto que Manuela Obrador Narváez lanzó contra Donald Trump, hecho que la llevó a confirmar que hay investigación al respecto.

La mandataria dijo que Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría del Bienestar, le informó lo que la prima de AMLO había dicho en un mitin de Morena en Palenque contra Donald Trump.

Ante ello, Sheinbaum pidió a la secretaria preguntarle a Narváez bajo qué contexto se dieron sus comentarios y si había cometido alguna “falta administrativa en su trabajo”.

Asimismo, pidió a la Secretaría del Bienestar si la prima de AMLO estaba actualmente como delegada de esta dependencia federal en Chiapas o era militante de Morena, argumentado que no podía realizar ambas tareas.

“Le pedí que hablara con ella y ver realmente hubo alguna falta administrativa en el trabajo que realiza. Pero no es correcto, o eres delegada del bienestar o eres militante de Morena. A lo mejor puedes ser militante de Morena, pero no puedes estar en las dos tareas, entonces tiene que definir en qué va a estar”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por ello, también dijo que en caso de que fuera necesario y por el ‘choque’ que existe entre estas dos funciones, la Secretaría Anticorrupción podría intervenir, argumentando que Manuela Obrador Narváez se llevará, al menos, “un llamado de atención”.

Claudia Sheinbaum se deslinda de la prima de AMLO ante dichos contra Donald Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que existe una investigación sobre Manuela Obrador Narváez, porque sus dichos contra Trump destaparon participó en un mitin para Morena, pero es delegada del bienestar en Chiapas.

Aunque esto conlleva intereses políticos, Claudia Sheinbaum también argumentó que no comparte sus sentir hacia Donald Trump.

Incluso, la mandataria expuso que como representantes del gobierno en México, no se pueden tener esos dichos irrespetuosos contra Donald Trump u algún otro político.