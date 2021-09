México. – Armando Padilla, titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco (CEAS), aseguró que no sabia que la empresa Litoral Laboratorios Industriales es de Felipa Obrador, prima del presidente AMLO.

Luego de que Latinus reveló que durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco se entregaron contratos directos a la empresa de Felipa Obrador, el funcionario estatal dijo que no sabía que la empresa pertenecía a la prima de AMLO.

En entrevista con Telereportaje, programa de la cadena XEVT de Tabasco, Armando Padilla aseguró que la empresa de Felipa Obrador opera desde 2010 en Ciudad del Carmen, Campeche.

En el programa de Latinus, Carlos Loret de Mola denunció que Adán Augusto López, como gobernador de Tabasco, dio contratos directos por más de 4 millones de pesos a la empresa de Felipa Obrador.

De acuerdo con la investigación de Latinus, el CEAS asignó contratos directos, en 2019, a la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de la prima de AMLO.

El director del CEAS, Armando Padilla, aseguró que se han hecho contratos directos con la empresa de Felipa Obrador desde administraciones pasadas.

Dijo que los contratos directos no han sido exclusivos del gobierno actual, sino desde la administración pasada encabezada por Arturo Núñez.

“Es una empresa que no se formó al calor de una administración (…) no dicen que es una empresa que se formó en el año 2010, cuando el presidente no era presidente, y obviamente cuando el gobernador no era gobernador. No es una empresa creada al calor de una administración”

Armando Padilla, titular del CEAS