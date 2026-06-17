Manuela Obrador, delegada de los Programas para el Bienestar en Chiapas y prima de AMLO, desató polémica al llamar “tirano y misógino” al presidente de Estados Unidos durante un acto en Palenque.

“Tenemos que organizarnos para poder defender nuestra soberanía ante el tirano misógino, que tenemos en Estados Unidos” Manuela Obrador. Diputada de Morena

La diputada de Morena acusó a Donald Trump de intentar apropiarse de los recursos naturales de México y de debilitar al país a través de los medios de comunicación.

Ante la controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum reprobó los insultos y anunció que Manuela Obrador será sancionada e investigada por posibles faltas administrativas.

“Obviamente no representa el sentir del gobierno de México, y más allá de una opinión personal, nosotros tenemos que ser respetuosos con el presidente de los Estados Unidos. Es decir, se le va a sancionar” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

¿Qué dijo Manuela Obrador de Donald Trump?

Desde Palenque, Chiapas, y frente a militantes de Morena, Manuela Obrador Narváez, pidió a miembros de su partido organizarse ya que tienen que defender la soberanía ante un “tirano y misógino”, adjetivos con los que se refirió a Donald Trump -de 80 años de edad-.

“Tenemos que organizarnos para poder defender nuestra soberanía ante el tirano misógino, que tenemos en Estados Unidos”, dijo Manuela Obrador.

La prima de AMLO, no paró en insultos, incluso lo acusó de querer apropiarse de los recursos naturales del país.

“Es un tipo asqueroso y quiere robar. No tiene interés de venir ayudar a México, no, él quiere los recursos naturales de México, lo sabemos” Manuela Obrador. Diputada de Morena

De acuerdo con la funcionaria, con el objetivo de salirse con la suya, el mandatario estadounidense está tratando de debilitar a México desde adentro y a través de los medios de comunicación, quienes están malinformando.

Ante esto, la morenista pidió a sus colegas unirse para defender a la soberanía.

“Tenemos que empezar a informar, un pueblo informado no es engañado. Necesitamos nosotros empezar a defendernos” Manuela Obrador. Diputada de Morena

🔴La diputada de Morena y prima de AMLO, Manuela Obrador, causó controversia tras calificar de “asqueroso” al presidente de EEUU, Donald Trump.



La morenista aseguró que Trump busca apropiarse de los recursos naturales de México. pic.twitter.com/DU19EMfdd1 — Azucena Uresti (@azucenau) June 17, 2026

Manuela Obrador será sancionada por insultar a Donald Trump

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reprobó la declaración de Manuela Obrador sobre Donald Trump.

Sheinbaum -de 63 años de edad- informó que Manuela Obrador será sancionada por los insultos al Presidente de Estados Unidos, de los cuales se deslindó.

“Obviamente no representa el sentir del gobierno de México, y más allá de una opinión personal, nosotros tenemos que ser respetuosos con el presidente de los Estados Unidos. Es decir, se le va a sancionar”, señaló la presidenta de México el 17 de junio de 2026.

Asimismo solicitó que a Manuela Obrador se le investigue para determinar si incurrió a una falta administrativa por la incompatibilidad de roles.

“Eres delegada de bienestar o eres militante Morena”. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México