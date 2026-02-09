El gobernador Javier May Rodríguez informó que autoridades estatales atienden a la comunidad de las escuelas cercanas a la refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, ante inquietudes relacionadas con los trabajos que se realizan en la zona.

El mandatario subrayó que en Tabasco se privilegia el derecho a la educación y a la salud de niñas y niños, por lo que su administración mantiene un acompañamiento permanente para brindar certeza y tranquilidad a madres, padres y docentes.

Javier May instala mesa de diálogo con familias de Paraíso

Desde el Palacio de Gobierno, el gobernador explicó que se instaló una mesa de diálogo con madres y padres de familia, en la que participan las Secretarías de Educación y de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como personal técnico especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Indicó que este mecanismo permitirá atender las inquietudes de manera directa y transparente, reiterando que el Gobierno del Pueblo mantiene una política de puertas abiertas y diálogo permanente con la ciudadanía.

Asimismo, destacó que se garantiza el derecho a la libre manifestación, y que incluso se ha planteado la posibilidad de que integrantes de la comunidad escolar conozcan las instalaciones de la refinería, su operación y los protocolos de seguridad con los que cuenta.

Dos Bocas cumple con estándares de certificación, afirma Javier May

El gobernador señaló que la refinería Dos Bocas fue construida con los más altos estándares de certificación y tecnología de última generación, por lo que no representa un riesgo para su entorno.

Precisó que no existe hasta el momento ningún estudio o sustento científico que confirme versiones sobre una presunta contaminación en la zona, por lo que llamó a atender el tema con información técnica y responsabilidad.

Finalmente, Javier May respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reiteró que las escuelas de Paraíso se encuentran en buenas condiciones; además, aseguró que el estado cuenta con espacios educativos suficientes en niveles inicial, preescolar y primaria para atender cualquier necesidad que pudiera presentarse.