El senador Adán Augusto López insistió en acusar que la marcha de la Generación Z realizada el 15 de noviembre de 2025, fue financiada por el empresario Claudio X González.

“Todo fue orquestado y en la organización participan sin ninguna duda, Claudio X. González” Adán Augusto López. Senador de Morena

Adán Augusto López afirma que Claudio X. González pagó la marcha de la Generación Z

Al cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladores federales de Morena descalificaron la marcha de la Generación Z que se llevó a cabo el sábado 15 de noviembre.

En conferencia de prensa de hoy 18 de noviembre, Adán Augusto López en compañía del Ricardo Monreal y otros legisladores, acusó que la movilización no fue orgánica ni ciudadana, debido a que reiteró que fue financiada.

Al respecto, Adán Augusto López insistió en señalar que detrás de la marcha de la Generación Z, estuvieron distintas figuras de la oposición, principalmente el empresario Claudio X. González.

Tras resaltar que Claudio X. González tuvo una participación de gran relevancia en la protesta, debido a que aseveró que el empresario fue quien la financió, refirió que otras figuras estuvieron involucradas:

Roberto Madrazo

Mauricio Tabe

Otros miembros del PRI y del PAN

Adán Augusto López afirma que marcha de la Generación Z se preparó desde el 13 de septiembre

Al asegurar Claudio X. González fue quien financió la marcha de la Generación Z, Adán Augusto López señaló que la movilización se estuvo preparando por cerca de 2 meses.

Lo anterior debido a que dio a conocer que el 13 de septiembre, la asociación civil, Creemos México, ofreció un “taller de capacitación” en Morelia, Michoacán, desde el que afirmó, se empezó a desarrollar el plan.

“Inicia la convocatoria de esta marcha el 13 de septiembre en Morelia, Michoacán, ese día se dio un compromiso, se dio un taller de capacitación de una asociación civil que se llama Creemos México. Desde ahí empezaron a incubar la convocatoria” Adán Augusto López. Senador de Morena

Con respecto a lo ocurrido en dicho taller, el senador de Morena resaltó que el propio Claudio X. González estuvo presente, pues insistió en que el empresario fue el responsable de financiar la marcha.

Asimismo, indicó que en el acto estuvo Mauricio Tabe, pues expuso que el alcalde de Miguel Hidalgo es otro de los organizaciones y patrocinadores, así como Roberto Madrazo, a quien definió como “una especie de ideólogo del movimiento”.