La Generación Z convocó a otra marcha en Ciudad de México (CDMX) luego de la movilización del pasado sábado 15 de noviembre; te decimos la ruta y el horario en que saldrán los contingentes rumbo al Zócalo.

De acuerdo con la convocatoria, la segunda marcha de la Generación Z se realizará el próximo 20 de noviembre, el mismo día en el que se realizará el desfile militar por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Generación Z convoca marcha mundial el 15 de noviembre. (Cortesía)

Segunda marcha de la Generación Z: Esta es la ruta al Zócalo y el horario de reunión para el 20 de noviembre

A través de redes sociales, el movimiento de la Generación Z convocó a una segunda marcha, programada para el próximo jueves 20 de noviembre, y la ruta será la misma de la primera movilización:

La cita para la segunda marcha de la Generación Z será a las 11:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia, desde donde saldrán rumbo al Zócalo; esta será la ruta:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Zócalo de CDMX

Marcha de la Generación Z 20 de noviembre (Captura de pantalla)

El movimiento de la Generación Z llamó a que esta segunda marcha se replique en otros estados, aunque hasta el momento no hay contingentes confirmados, solo el de la CDMX, donde se realizará el desfile militar del 20 de noviembre.