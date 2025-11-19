El desfile del 20 de noviembre en Ciudad de México (CDMX) por la conmemoración de la Revolución Mexicana, cambiará de ruta este año.

Pues en el mismo día del desfile cívico-militar, también se ha convocado a una segunda marcha de la Generación Z que iniciará a las 11:00 de la mañana.

La marcha de la Generación Z irá del Ángel de la Independencia al Zócalo de CDMX; sin embargo, el cambio de ruta del desfile del 20 de noviembre ya estaba contemplado desde antes de que se anunciara la movilización.

Generación Z convoca marcha mundial el 15 de noviembre. (Cortesía)

Esta es la nueva ruta, el horario y todos los detalles del desfile del 20 de noviembre en CDMX

El desfile del 20 de noviembre en CDMX cambiará de ruta este 2025 para garantizar una mejor experiencia a todos los asistentes, pues en esta ocasión no terminará en Campo Marte.

De acuerdo con la información, el desfile del 20 de noviembre en CDMX iniciará a las 10:00 de la mañana desde el Zócalo hacia el Monumento a la Revolución y se espera que dure varias horas debido a la participación de varios contingentes.

La ruta del desfile del 20 de noviembre en CDMX es la siguiente:

Zócalo de CDMX

Calle 5 de Mayo

Eje Central

Avenida Juárez

Avenida de la República

Monumento a la Revolución

Nueva ruta del desfile del 20 de noviembre en CDMX. (Captura de pantalla)

Esta conmemoración suma la historia y la cultura mexicana y los convierte en uno de los eventos más esperados del año, que contará con la participación militar, carrozas temáticas, bandas de música y mucho más.

Cabe recordar que por el desfile del 20 de noviembre en CDMX habrá muchas vialidades cerradas, por lo que se recomienda usar el transporte público y considerar vías alternas como el Circuito Interior y el Eje 1 Norte.