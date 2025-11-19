El desfile del 20 de noviembre en Ciudad de México (CDMX) por la conmemoración de la Revolución Mexicana, cambiará de ruta este año.
Pues en el mismo día del desfile cívico-militar, también se ha convocado a una segunda marcha de la Generación Z que iniciará a las 11:00 de la mañana.
La marcha de la Generación Z irá del Ángel de la Independencia al Zócalo de CDMX; sin embargo, el cambio de ruta del desfile del 20 de noviembre ya estaba contemplado desde antes de que se anunciara la movilización.
Esta es la nueva ruta, el horario y todos los detalles del desfile del 20 de noviembre en CDMX
El desfile del 20 de noviembre en CDMX cambiará de ruta este 2025 para garantizar una mejor experiencia a todos los asistentes, pues en esta ocasión no terminará en Campo Marte.
De acuerdo con la información, el desfile del 20 de noviembre en CDMX iniciará a las 10:00 de la mañana desde el Zócalo hacia el Monumento a la Revolución y se espera que dure varias horas debido a la participación de varios contingentes.
La ruta del desfile del 20 de noviembre en CDMX es la siguiente:
- Zócalo de CDMX
- Calle 5 de Mayo
- Eje Central
- Avenida Juárez
- Avenida de la República
- Monumento a la Revolución
Esta conmemoración suma la historia y la cultura mexicana y los convierte en uno de los eventos más esperados del año, que contará con la participación militar, carrozas temáticas, bandas de música y mucho más.
Cabe recordar que por el desfile del 20 de noviembre en CDMX habrá muchas vialidades cerradas, por lo que se recomienda usar el transporte público y considerar vías alternas como el Circuito Interior y el Eje 1 Norte.