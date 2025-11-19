Somos MX anunció que no participará en la marcha de la Generación Z convocada para el 20 de noviembre, día en el que se realizará el desfile militar por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

En conferencia de prensa, miembros de Somos MX aseguraron que no existen las condiciones de seguridad para poder realizar la marcha debido al desfile militar, por lo que no participarán en la movilización.

Somos MX no participará en la segunda marcha de la Generación Z del 20 de noviembre

Guadalupe Acosta Naranjo, miembro de la agrupación Somos MX, dijo que no consideraba buena idea asistir a la marcha de la Generación Z del 20 de noviembre porque ese día iban a estar presentes los militares.

“En lugar de vallas va a tener tanquetas”. Guadalupe Acosta Naranjo de Somos MX

Marcha Generación Z (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Junto a Emilio Álvarez Icaza, Fernando Beleaunzarán aseguró que las personas tienen el derecho a manifestarse, pero dijo que no considera prudente realizar la marcha porque estará presente el Ejército.

Respeto a la anterior marcha de la Generación Z, Fernando Beleaunzarán señaló que el gobierno utilizó el bloque negro para inmiditar e impedir que todos los asistentes llegaran al Zócalo el pasado 15 de noviembre.

Por su parte, María José Gómez Mont, del movimiento Somos Impacto, resaltó que no hay condiciones para realizar la marcha de la Generación Z el próximo 20 de noviembre debido a la conmemoración de la Revolución Mexicana.