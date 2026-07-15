María Quijada, regidora de Morena en Tecate, fue atacada a balazos la tarde de este martes 14 de julio cuando viajaba junto a su esposo en la comunidad Hacienda, en el estado de Baja California.

Los reportes señalan que el esposo de María Quijada, Jesús Pereida, murió en el sitio a causa de la gravedad de sus heridas, mientras que la regidora de Morena fue trasladada a un hospital en California.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el móvil del ataque contra la regidora de Morena en Tecate. De manera extraoficial, se sabe que el estado de salud de María Quijada es grave.

Regidora de Morena en Tecate, María Quijada, fue atacada a balazos (Maria Quijada)

María Quijada, regidora de Morena en Tecate, fue atacada a balazos; su esposo murió en el lugar

De acuerdo con la información, María Quijada y su esposo estaban próximos a llegar a su domicilio, cuando un grupo de sujetos armados abrieron fuego contra ellos y se retiraron del lugar.

El atentado habría ocurrido cerca de las 17:00 horas en la calle Coyuca de la colonia La Hacienda de Tecate, mientras María Quijada viajaba con su familia y escolta en una vehículo de la marca Kia.

Información preliminar indica que la regidora de Morena en Tecate sufrió heridas graves de vale en diversas partes del cuerpo y logró ser trasladada a Estados Unidos para ser atendida; su estado es crítico.

Por otra parte, su esposo Jesús Pereida, quien fue asesor de seguridad del gobierno federal, murió en el sitio. Se rumorea que la hija del matrimonio estaba a bordo del auto y también sufrió heridas de bala.

Autoridades de Baja California no han dado una versión oficial del caso, pero se ha mencionado que los sujetos armados huyeron en un auto blanco luego de realizar el ataque contra María Quijada y su esposo en Tecate.